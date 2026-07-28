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    Se escucharon tiros y llegó la tragedia: tres muertos dejó un ataque armado en Andes, Antioquia

    Tres personas murieron en zona rural del municipio de Andes, luego de un ataque armado registrado durante la noche del pasado lunes.

    Publicado por: Melissa Noreña

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    Se escucharon tiros y llegó la tragedia: tres muertos dejó un ataque armado en Andes, Antioquia

    Resumen: Tres personas murieron en una zona rural de Andes, Antioquia, tras un ataque armado que es investigado por las autoridades.

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    Un ataque armado registrado en la noche del pasado lunes 27 de julio dejó tres personas muertas en zona rural del municipio de Andes, Antioquia. Entre las víctimas estaría un menor de edad, según información preliminar.

    El caso ocurrió en el sector Alto de los Carvajal, perteneciente al corregimiento de Santa Inés, donde habitantes de la zona reportaron haber escuchado varias detonaciones por arma de fuego.

    Tras conocer la situación, las autoridades realizaron las primeras verificaciones en el territorio. Durante la mañana del martes 28 de julio, la Policía Nacional y el Ejército Nacional informaron que no adelantaban operaciones en el sector al momento en que ocurrieron los disparos.

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    De acuerdo con las primeras hipótesis recopiladas por los investigadores, el hecho podría estar relacionado con una confrontación entre integrantes de estructuras armadas ilegales que tendrían disputas por el control de corredores territoriales en esta zona del departamento.

    Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente la identidad de las víctimas ni han entregado detalles sobre los posibles responsables del ataque armado.

    Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación llegaron hasta el lugar para adelantar las inspecciones judiciales correspondientes, realizar el levantamiento de los cuerpos y recolectar elementos materiales probatorios que permitan esclarecer las circunstancias del crimen.

    La investigación continúa para determinar qué ocurrió en esta zona rural de Andes y establecer la responsabilidad de los posibles actores involucrados en el ataque que dejó tres víctimas mortales.

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