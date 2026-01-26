Accidente fatal en la Autopista Norte: peatón muere atropellado por camión

Resumen: Un peatón murió atropellado por un camión en la Autopista Norte con calle 195. El cierre total de la vía genera caos en la salida hacia Chía este lunes.

La madrugada de este lunes 26 de enero se tiñó de sangre en el norte de Bogotá, luego de que un siniestro vial cobrara la vida de un ciudadano en la Autopista Norte.

El lamentable hecho se registró sobre las 2:00 a.m. a la altura de la calle 195, en inmediaciones del centro comercial San Andresito, sentido sur–norte.

Según el reporte preliminar de las autoridades de tránsito, un peatón que intentaba cruzar la calzada fue embestido violentamente por un vehículo de carga pesada que se desplazaba hacia la salida de la ciudad.

El impacto fue tan devastador que la víctima falleció de manera instantánea sobre el asfalto, antes de que los servicios de emergencia pudieran brindarle los primeros auxilios.

La Secretaría de Movilidad confirmó el siniestro con fatalidad, desplegando de inmediato unidades de criminalística para realizar el levantamiento del cadáver y la recolección de pruebas que permitan determinar si hubo exceso de velocidad por parte del camión o imprudencia por parte del transeúnte.

Hasta el momento, la identidad de la persona fallecida permanece bajo reserva de Medicina Legal.

Debido a las labores de inspección judicial en la vía, el corredor que conecta a Bogotá con el municipio de Chía amaneció con un cierre total en ese punto, afectando a miles de conductores y rutas escolares que iniciaban su jornada.

Se espera que el paso sea habilitado por completo antes del mediodía, una vez finalicen las diligencias de los peritos forenses.

