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Resumen: Aumentan las muertes por accidentes en Bogotá y autoridades lanzan estrategia para reducir siniestros viales.

¡Alerta en las vías! Suben muertes por accidentes y lanzan plan urgente en Bogotá

Las cifras de accidentes en Bogotá encendieron las alarmas en la capital, luego de confirmarse un incremento en las muertes por siniestros viales durante lo corrido de 2026.

De acuerdo con datos oficiales, más de 200 personas han perdido la vida en hechos relacionados con el tránsito hasta finales de abril, lo que representa un aumento significativo frente al mismo periodo del año anterior.

Este panorama ha generado preocupación entre las autoridades por el comportamiento en las vías.

Ante esta situación, se puso en marcha una estrategia interinstitucional orientada a reducir la siniestralidad. La iniciativa busca intervenir puntos críticos de la ciudad mediante acciones pedagógicas y de cultura ciudadana, especialmente dirigidas a motociclistas, quienes representan un alto porcentaje de las víctimas en los accidentes.

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Según las autoridades, varios corredores viales concentran la mayor cantidad de casos, por lo que serán priorizados en las intervenciones. Allí se desarrollarán actividades educativas, controles y espacios de sensibilización para promover conductas seguras.

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La estrategia también contempla ejercicios prácticos en intersecciones y semáforos, así como mediciones de comportamiento en vía y trabajo conjunto con actores del sector transporte.

Desde la alcaldía hicieron un llamado a la responsabilidad de todos los actores viales, recordando que decisiones tomadas en cuestión de segundos pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Las autoridades reiteraron que continuarán monitoreando las cifras y ajustando las acciones para frenar esta tendencia creciente en la capital.

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