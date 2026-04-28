¡Con olfato letal! ‘Princesa’ destapa depósito ilegal de grupos armados en Antioquia

Un operativo en el Nordeste antioqueño permitió ubicar un depósito ilegal gracias a la intervención de la canina ‘Princesa’, un ejemplar entrenado que fue clave en el desarrollo de la operación adelantada por tropas en la región.

Según información entregada por fuentes militares, el hallazgo se produjo en medio de labores de control territorial, donde la canina ‘Princesa’, de raza belga malinois, logró detectar el escondite que permanecía oculto en un área de difícil acceso.

Su capacidad de rastreo permitió ubicar el punto exacto donde se encontraba el material, que posteriormente fue desmantelado por las autoridades.

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El resultado hace parte de acciones orientadas a debilitar estructuras armadas ilegales que operan en esta zona del departamento, donde se han reportado disputas por el control territorial y actividades ilícitas.

Habitantes de municipios como Anorí han manifestado su preocupación por la presencia de estos grupos y han solicitado un refuerzo en las operaciones de la Fuerza Pública, con el fin de evitar una mayor afectación al orden público.

Las autoridades indicaron que continuarán desarrollando operativos en la región, apoyados en capacidades humanas y tecnológicas, para ubicar este tipo de depósitos ilegales y contrarrestar las acciones de organizaciones al margen de la ley.

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