Resumen: La Personería de Rionegro anunció seguimiento al procedimiento policial en el que un perro murió tras recibir un disparo durante una intervención de la Policía Nacional.

Polémica en Rionegro: perro murió tras disparo de un policía y Personería ya investiga el caso

La Personería de Rionegro anunció que asumió el seguimiento y vigilancia del procedimiento policial que terminó con la muerte de un perro durante un operativo en inmediaciones de la carrera 48.

El caso, que generó múltiples reacciones en redes sociales y entre habitantes del sector, ocurrió en medio de un procedimiento que, según información preliminar, habría iniciado por un presunto caso de maltrato animal relacionado con un hombre en condición de calle que se dedicaría al reciclaje en la zona.

Según las autoridades, varias personas intentaron intervenir para evitar nuevas agresiones contra el animal. Sin embargo, la situación se habría tornado tensa cuando el hombre presuntamente sacó un machete y lanzó amenazas contra ciudadanos y comerciantes del sector, motivo por el cual fue necesaria la presencia policial.

Le puede interesar: ¡Quedó grabado! Motociclista invadió carril contrario y se estrelló de frente contra una tractomula en vía de Antioquia

Según las versiones recopiladas hasta el momento, tras la llegada de los uniformados, el ambiente se volvió más complejo debido a la cantidad de personas reunidas alrededor del procedimiento y al estado de alteración del perro.

En medio de la intervención, el perro habría mordido a uno de los policías. Segundos después uno de los uniformados accionó su arma de dotación contra el animal, causándole la muerte en el lugar.

Tras lo ocurrido, la Personería de Rionegro informó que adelantará actuaciones para verificar si el procedimiento se desarrolló conforme a los protocolos establecidos y si el uso de la fuerza fue proporcional frente a las circunstancias presentadas.

Hasta ahora, la Policía Nacional no ha entregado una versión oficial detallada sobre las circunstancias exactas en las que ocurrió el disparo ni sobre el desarrollo completo del operativo.

Más noticias de Antioquia