Resumen: Un motociclista resultó involucrado en un fuerte accidente en la vía entre Cisneros y San Roque, en Antioquia, luego de invadir el carril contrario en una curva y chocar de frente contra una tractomula. El hecho quedó registrado en video y ya está siendo investigado por las autoridades, que buscan establecer las causas del siniestro. Hasta el momento no se ha confirmado el estado de salud del conductor de la motocicleta.

¡Quedó grabado! Motociclista invadió carril contrario y se estrelló de frente contra una tractomula en vía de Antioquia

Un fuerte accidente de tránsito quedó registrado en video en la vía que conecta los municipios de Cisneros y San Roque, en el Nordeste antioqueño, luego de que un motociclista terminara impactando de frente contra un vehículo de carga en plena curva.

El hecho ocurrió el pasado 10 de mayo en horas de la tarde, aproximadamente hacia la 1:00 p. m., y fue captado por la cámara de seguridad de la tractomula involucrada, cuyas imágenes muestran el momento exacto del choque.

En la grabación se observa cómo el motociclista se aproxima a una curva de la carretera y, segundos después, pierde el control del vehículo. En ese instante invade el carril contrario y termina encontrándose de frente con el automotor de carga, produciéndose el impacto.

El golpe fue de gran magnitud y dejó evidencias claras de la fuerza del choque, al punto de que el casco del motociclista sale expulsado tras la colisión, según se aprecia en el material audiovisual.

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De acuerdo con el video, el vehículo de carga se desplazaba por su carril y no habría tenido participación en la maniobra que desencadenó el accidente.

#BRUTAL. Motociclista irresponsable invade carril contrario en San José del Nus y Cisneros (Antioquia), chocando de frente contra vehículo de carga. Las imágenes muestran el impactante momento del accidente que se registró el pasado 10MAY. Se desconoce estado de salud del motero. pic.twitter.com/UqJCNuHnrT — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) May 11, 2026

Las primeras versiones que circulan sobre el caso apuntan a que el motociclista habría tenido dificultades para tomar la curva, lo que habría provocado la pérdida de control y el posterior ingreso al carril contrario. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

Tras el incidente, unidades competentes iniciaron la verificación de lo ocurrido en este tramo vial, con el fin de establecer con precisión las causas del siniestro y determinar responsabilidades.

Por ahora, no se ha entregado un reporte oficial sobre el estado de salud del motociclista involucrado, lo que mantiene la atención sobre su evolución mientras avanza la investigación del caso en esta zona del departamento de Antioquia.