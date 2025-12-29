Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Autoridades investigan muerte de una mujer en centro comercial en Bogotá

Un hecho que generó conmoción se registró en las últimas horas en reconocido centro comercial, ubicado en el norte de Bogotá, luego de que una mujer fuera hallada sin vida al interior del establecimiento.

El caso activó de inmediato los protocolos de emergencia y dio inicio a una investigación judicial para esclarecer lo ocurrido.

Según información preliminar entregada por las autoridades, la víctima sería una adulta mayor de aproximadamente 67 años, cuyo fallecimiento ocurrió en circunstancias que aún están siendo evaluadas.

De manera inicial, no se descarta que se haya tratado de una decisión personal, aunque serán los análisis forenses los que determinen con precisión las causas y la forma en que se produjo el deceso.

Al lugar acudieron unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, que asumieron los actos urgentes y realizaron el levantamiento del cuerpo. Posteriormente, este fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal, donde se adelantan los exámenes correspondientes para establecer plenamente los hechos y confirmar la identidad de la mujer.

El suceso ocurrió en horas de la mañana, cuando el centro comercial comenzaba su jornada habitual. De acuerdo con versiones conocidas, varios ciudadanos alertaron a los equipos de seguridad interna, lo que permitió una rápida reacción y el aislamiento del área mientras se desarrollaban los procedimientos judiciales.

“El centro comercial lamenta profundamente lo ocurrido y expresa su solidaridad con la familia y seres queridos de la persona fallecida”, indicó el establecimiento, al tiempo que reiteró su disposición para colaborar con las investigaciones en curso.

Las autoridades continúan recopilando información y analizando registros de seguridad para esclarecer lo sucedido.

