Creyeron que era una amenaza y lo mataron: condenan al responsable del crimen de un joven en Segovia

Un juez de conocimiento condenó a 19 años de prisión a Henry Hoyos, tras hallarlo responsable del asesinato de un ciudadano ocurrido en el municipio de Segovia, en el nordeste de Antioquia, durante un hecho de hurto. La decisión judicial se produjo luego de que el procesado aceptara su responsabilidad mediante un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el cual fue avalado por el despacho.

De acuerdo con la investigación adelantada por el ente acusador, los hechos se registraron en la madrugada del 24 de noviembre de 2024, en el barrio La Reina, cuando la víctima, un hombre de 28 años, se encontraba sobre su motocicleta a la espera de su compañera sentimental. En ese momento, Hoyos se acercó y, sin mediar palabra, le disparó en repetidas ocasiones, provocando su muerte en el lugar.

Tras el ataque, el agresor hizo caer a la víctima del vehículo y huyó del sitio llevándose la motocicleta, lo que permitió a las autoridades establecer que el crimen ocurrió en el marco de un hurto violento. Las labores investigativas permitieron recolectar pruebas clave que vincularon al hoy condenado con el ataque, así como con el uso ilegal de armas de fuego.

Según lo establecido por la Fiscalía, el homicidio habría sido cometido por orden de un integrante de una estructura criminal que opera en la zona, quien consideró sospechoso el comportamiento de la víctima al verla transitar en varias ocasiones por el sector en compañía de una persona desconocida. Esta situación fue interpretada por el grupo delincuencial como una posible amenaza a sus intereses.

Por estos hechos, el juez condenó a Henry Hoyos por los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y hurto calificado, imponiéndole una pena de 19 años de prisión.

Las autoridades destacaron que este resultado judicial es producto del trabajo investigativo y del uso de mecanismos legales como los preacuerdos, los cuales permiten esclarecer los hechos, establecer responsabilidades y avanzar en la lucha contra la criminalidad en el nordeste antioqueño. Asimismo, reiteraron su compromiso de continuar combatiendo las estructuras ilegales que generan violencia en la región.