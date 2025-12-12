En una decisión que modificará el panorama del Fútbol Profesional Colombiano, la Dimayor anunció la aprobación de una nueva norma en su reciente Asamblea.

A partir de la temporada 2026, los equipos podrán alinear hasta cuatro jugadores extranjeros simultáneamente en el campo de juego.

Esta medida fue ratificada por los presidentes de los 36 clubes, buscando flexibilizar la gestión de las nóminas.

Anteriormente, la regulación permitía la contratación de cuatro foráneos, pero restringía a solo tres su presencia activa en el partido.

El cambio en la normativa llega como una respuesta directa a los frecuentes errores de alineación que han afectado a varios equipos.

La regla previa generaba confusión: si bien se podían tener cuatro extranjeros en la banca, solo tres podían estar en el césped.

¡Ya pa’ que hij… diría Gandolfi! En asamblea, Dimayor aprueba la presencia de 4 extranjeros en cancha

Esta exigencia de concentración, sumada a la adrenalina de los partidos, llevó a algunos entrenadores a caer en el error de incluir a cuatro foráneos, lo que resultaba en severas sanciones. La nueva disposición busca eliminar esta “trampa” reglamentaria.

Un caso emblemático y reciente que aceleró esta decisión fue el protagonizado por el exentrenador de Atlético Nacional, Javier Gandolfi.

Durante un crucial partido ante Bucaramanga, el estratega antioqueño cometió una alineación indebida al tener en cancha a Camilo Cándido, Billy Arce, Facundo Batista y Juan Bauzá al mismo tiempo.

La infracción reglamentaria no solo transformó una derrota de 1-0 en un marcador adverso de 3-0 en el escritorio, sino que también precipitó la inesperada salida de Gandolfi del equipo por este imperdonable error.

Ahora, con la aprobación de los cuatro extranjeros en cancha, se busca evitar futuros contratiempos de este tipo, permitiendo a los clubes utilizar la totalidad de los cupos de contratación de foráneos sin la presión de una alineación incompleta o indebida.

“¡Ya pa’ que hij… diría Gandolfi!” ironizan algunos ante el tardío cambio, pero la medida finalmente entra en vigor para darle mayor libertad táctica a los cuerpos técnicos y disminuir el riesgo de sanciones administrativas por el uso de los futbolistas contratados.

