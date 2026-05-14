¿Qué le echaron? Alerta en Marinilla por extraña coloración en quebrada

Resumen: La aparición de una extraña coloración en la quebrada La Marinilla encendió las alarmas ambientales en el Oriente antioqueño.

Una situación ambiental mantiene en alerta a las autoridades y habitantes del municipio de Marinilla, Antioquia, luego de que se detectara una extraña coloración en la quebrada La Marinilla, en un amplio tramo de esta fuente hídrica.

Desde las primeras horas de este jueves 14 de mayo, profesionales de Cornare, junto con funcionarios de la Alcaldía de Marinilla, la Policía Ambiental y organismos de gestión del riesgo, adelantan inspecciones y labores de verificación para establecer qué originó la alteración en el agua y determinar el posible impacto ambiental.

La situación fue reportada inicialmente por la comunidad, que alertó sobre el cambio inusual en el color de la quebrada La Marinilla, generando preocupación entre residentes y autoridades locales.

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A través de un comunicado oficial, la alcaldía aseguró que el caso será investigado con rigurosidad.

“Asumimos este hecho con toda la seriedad y rigor para esclarecer lo sucedido, identificar a los responsables y aplicar todas las medidas y sanciones que sean necesarias frente a esta afectación ambiental”, indicó la Alcaldía de Marinilla.

Mientras avanzan las inspecciones, los equipos técnicos realizan recorridos en sectores cercanos a la quebrada La Marinilla para identificar posibles vertimientos o actividades que hayan provocado la emergencia ambiental.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado cuál sería la sustancia que ocasionó la coloración inusual ni el nivel de afectación sobre el ecosistema. Sin embargo, las labores de monitoreo continúan para establecer si existe riesgo para las comunidades cercanas o para la fauna presente en la zona.

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