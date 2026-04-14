Resumen: Ministro de Defensa confirmó que una menor murió en bombardeo contra Iván Mordisco en Vaupés. Operativo dejó seis disidentes abatidos.

¡Confirman muerte de un menor! Revelan lo que pasó en bombardeo contra ‘Iván Mordisco’

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que en el bombardeo contra alias Iván Mordisco, realizado el pasado 26 de marzo en el departamento de Vaupés, murió una menor de 16 años que hacía parte del círculo cercano de seguridad del cabecilla de las disidencias.

El pronunciamiento se dio durante una sesión de la Comisión Segunda del Senado, donde el funcionario entregó detalles del operativo militar, en el que participaron más de 27 aeronaves.

“En la última operación contra alias Mordisco, donde empleamos más de veintisiete aeronaves y donde lamentablemente confirmamos que, si bien es cierto cayó el círculo muy cercano de alias Mordisco, también había una menor de 16 años”, afirmó el ministro.

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Según explicó, este hecho evidencia la complejidad del conflicto armado y la presencia de menores de edad en estructuras ilegales. En ese sentido, aseguró que la situación refleja graves violaciones a los derechos humanos.

“Esto nos muestra la crudeza de la guerra, pero también la violación de los derechos humanos, crímenes de guerra por parte de quienes reclutan a nuestros menores”, agregó.

Cabe recordar que, tras el operativo, las autoridades habían informado inicialmente que seis integrantes de las disidencias fueron abatidos durante la acción militar dirigida contra la estructura liderada por alias ‘Iván Mordisco’.

El caso reabre el debate sobre el uso de menores en grupos armados ilegales y los riesgos que enfrentan en medio de operaciones militares en zonas de conflicto.

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