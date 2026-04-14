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Resumen: Expulsan a seis extranjeros reincidentes en robos en Barrios Unidos, Bogotá, tras análisis de antecedentes y captura en flagrancia.

Vinieron a robar y terminaron deportados: así sacaron a seis extranjeros de Bogotá

Las autoridades en Bogotá confirmaron la expulsión de seis ciudadanos extranjeros que fueron capturados en flagrancia por delitos de hurto en la localidad de Barrios Unidos, tras un proceso de verificación que evidenció su reincidencia en actividades delictivas.

De acuerdo con el análisis realizado por las autoridades locales, los implicados contaban con antecedentes por hurto a comercio y robo de cable, lo que los convertía en una amenaza constante para la seguridad en la capital.

“A través de la Regional Andina, Migración Colombia ha resuelto la situación migratoria de estos ciudadanos extranjeros sorprendidos hurtando en Barrios Unidos. Una vez resuelta su situación judicial, se dispuso su expulsión inmediata del territorio nacional, bajo la observancia del debido proceso y un análisis independiente de cada caso”, explicó Moisés García, director de la Regional Andina de Migración Colombia.

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El procedimiento se concretó el pasado lunes 13 de abril, cuando los seis ciudadanos fueron trasladados al aeropuerto El Dorado, donde, bajo custodia de la Policía Metropolitana de Bogotá y Migración Colombia, se hizo efectiva su expulsión del país.

Las autoridades destacaron que este tipo de acciones buscan fortalecer la seguridad ciudadana y enviar un mensaje claro frente a la reincidencia delictiva, especialmente en casos que involucran a extranjeros.

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#Bogotá | Gracias al trabajo articulado entre @MigracionCol, la Alcaldía Local de Barrios Unidos y la @PoliciaBogota, 6 ciudadanos venezolanos fueron expulsados del país, luego de ser capturados por robar un local comercial. pic.twitter.com/iJved7EvPY — Migración Colombia (@MigracionCol) April 14, 2026

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