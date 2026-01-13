Resumen: José, de 19 años, murió tras ser arrastrado por una creciente en la quebrada La Castro, Medellín. Autoridades reportan 250 emergencias en lo que va de enero.

250 emergencias en enero: joven de 19 años fue arrastrado por creciente en Villatina

José, un joven de apenas 19 años, perdió la vida tras ser sorprendido por una creciente súbita de la quebrada La Castro, en el sector de Villatina. Según el reporte de las autoridades, el aumento repentino del caudal, provocado por las intensas lluvias que cayeron en la parte alta de la montaña, arrastró al joven frente a la mirada impotente de los presentes. Tras horas de angustiosa búsqueda, el Cuerpo Oficial de Bomberos halló su cuerpo sin vida en la parte baja del afluente.

El director del DAGRD, Carlos Quintero, lamentó profundamente el suceso y confirmó que el temporal no solo cobró esta vida, sino que también causó estragos en la infraestructura de la zona, afectando la vía principal y al menos tres viviendas.

El funcionario advirtió que enero ha sido un mes “atípico” y sumamente crítico: en apenas 13 días del año, las autoridades ya han atendido 250 emergencias en la ciudad, de las cuales 54 han sido consecuencia directa de los aguaceros que suelen arreciar durante las tardes.

Ante esta situación, el DAGRD hizo un llamado urgente al autocuidado y la corresponsabilidad.

Quintero explicó que muchas veces las personas ven que el nivel de la quebrada baja y piensan que es seguro, cuando en realidad puede ser señal de un represamiento en la parte alta que precede a una avenida torrencial.

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos evitar los baños en quebradas durante estos meses y estar siempre pendientes de los reportes del SIATA, pues se espera que los episodios de lluvia continúen presentándose con fuerza en lo que resta de enero y febrero.

