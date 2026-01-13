Resumen: Fico exige explicaciones a gobierno anterior por reunión del hijo de Maduro con Farc en Medellín en 2020. FBI identificó mansión de 20.000 millones en Las Palmas y anfitrión. Alcalde ofrece colaboración total para investigación.

Alcalde Fico ofrece colaboración al FBI para investigar reunión del hijo de Maduro con Farc en Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, exigió explicaciones a la anterior administración municipal tras conocerse que en 2020 se habría realizado una reunión en la ciudad entre Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, y representantes de las disidencias de las Farc para pactar envíos de cocaína y armas.

“Esa reunión se habría dado en el 2020, justamente cuando estaba otro gobierno en la ciudad de Medellín. Son ellos quienes tienen que dar las explicaciones. Nos parece muy grave que se den ese tipo de reuniones en la ciudad donde se habría reunido el hijo del dictador Maduro para temas relacionados con tráfico de drogas con personas de las Farc”, sentenció el mandatario.

Fico cuestionó si también se realizaron encuentros con jefes de estructuras criminales que tienen presencia dentro de Medellín y el Área Metropolitana.

Colaboración total con autoridades estadounidenses

El alcalde ofreció toda la colaboración de la Alcaldía de Medellín para esclarecer los hechos que investigan tanto el FBI como el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

“Todo lo que necesite para aclararlo y todo lo que necesite el FBI, el gobierno americano y la justicia colombiana también. Estamos listos para que se consigan todas las informaciones si es que en algo depende también de lo que pueda brindar la Alcaldía a través del sistema de cámaras, a través de lo que se necesita en su momento”, afirmó Fico.

El mandatario destacó la buena relación que mantiene su administración con el FBI y el gobierno estadounidense, y aseguró que seguirán trabajando en este tema y en muchos otros casos de seguridad que involucren a la ciudad.

La reunión en mansión de $20.000 millones de pesos

Según el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, Nicolás Maduro Moros, su esposa Cilia Flores, y su hijo Nicolás Ernesto Maduro Guerra habrían conformado una organización que, junto a Diosdado Cabello y Ramón Rodríguez Chacín, tenía la capacidad de hacer alianzas con carteles de droga para el envío de cargamentos de cocaína a Estados Unidos.

Ese rol, al parecer, lo tenía muy claro el hijo del hoy detenido presidente de Venezuela. Según el escrito de acusación del Departamento de Justicia de la Casa Blanca, en 2020, Nicolás Ernesto habría sostenido en Medellín una reunión con dos representantes de las disidencias de las Farc.

“Alrededor de 2020, Maduro Guerra asistió a una reunión en Medellín, Colombia, con dos representantes de las Farc. Durante la reunión, Maduro Guerra discutió los acuerdos para transportar grandes cantidades de cocaína y armas a través de Colombia hacia Estados Unidos durante los próximos seis años”, dice la acusación formal.

Es decir, hasta el 2026, Nicolás Ernesto habría propuesto pagar los cargamentos de droga con armas a las Farc.

Según las fuentes federales en Nueva York , la cita se habría realizado en una lujosa propiedad situada en la avenida Las Palmas, valorada en más de $20.000 millones de pesos, donde Maduro Guerra incluso habría pasado la noche.

“La propiedad está ligada a un próspero odontólogo, pero la maneja el hijo de un capo que ya pagó cárcel en Estados Unidos”, revelaron.

Las investigaciones también apuntan a una estructura ligada a la Oficina de Envigado, que estaría prestando protección a capos de distintas nacionalidades para facilitar acuerdos criminales y brindar seguridad.

Actualmente, Nicolás Ernesto es diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela y es uno de los cuatro hijos que tiene Maduro.

Para las autoridades norteamericanas, Nicolás Ernesto es el arquitecto que utiliza los planos de un Estado para construir una estructura clandestina, mezclando la fachada política con redes criminales que ahora están en la mira de la Casa Blanca.

