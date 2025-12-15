Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 6 - 9 6 - 9
Pico y Placa Medellín Lunes: 6 - 9 6 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Matan a un puma y exhiben su cuerpo como trofeo en redes sociales

    Indignación nacional: matan a un puma en Guainía y exhiben su cuerpo como trofeo en redes sociales.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Matan a un puma y exhiben su cuerpo como trofeo en redes sociales
    Foto sacada de redes sociales.
    Matan a un puma y exhiben su cuerpo como trofeo en redes sociales

    Resumen: Indignación en Colombia por la muerte de un puma en Guainía. Dos hombres lo habrían asesinado y exhibido como trofeo en redes sociales.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un profundo rechazo e indignación ha generado en todo el país un presunto caso de maltrato y muerte de fauna silvestre, luego de que se conociera que dos hombres habrían asesinado a un puma en el departamento del Guainía y exhibieron su cuerpo como trofeo en redes sociales.

    De acuerdo con la información revelada por la senadora Andrea Padilla, el hecho habría ocurrido en el municipio de San Felipe, donde los sujetos, tras quitarle la vida al felino, posaron junto al cuerpo sin vida del animal y difundieron las imágenes a través de plataformas digitales, lo que desató una ola de repudio entre ciudadanos, ambientalistas y defensores de los animales.

    Las fotografías, que circularon ampliamente en redes sociales, muestran a los presuntos responsables junto al puma, lo que para organizaciones animalistas no solo constituye un grave delito ambiental, sino que además podría incitar a la repetición de este tipo de conductas criminales contra la fauna silvestre.

    A través de su cuenta oficial en X, la senadora Padilla solicitó la intervención inmediata de las autoridades judiciales y ambientales.

    “Nos informan que este tipo u otro asesinaron a un puma en Guainía. Estas fotos están en la cuenta de Facebook de un tal Wilson. Si lo mataron, hay que imputarles delito ambiental y delito de muerte a un animal”, escribió la congresista.

    Usuarios en redes sociales también compartieron capturas de pantalla en las que, presuntamente, los implicados habrían reconocido el hecho, e incluso manifestado orgullo y satisfacción por lo ocurrido, lo que agravaría su situación judicial al tratarse de una conducta difundida públicamente.

    Lea también: ¡En plenas finales! MinTrabajo ordena paralización inmediata de obras en el Deportes Tolima por riesgos laborales

    Según la Ley Ángel (Ley 2455 de 2025), quien maltrate a un animal doméstico, amansado o silvestre vertebrado causándole la muerte, enfrentará penas de prisión entre 32 y 56 meses, además de inhabilidad especial de 2 a 5 años para ejercer actividades relacionadas con animales, prohibición de tenencia y una multa de 30 a 60 salarios mínimos legales vigentes.

    Las autoridades ya adelantan verificaciones para identificar plenamente a los responsables y determinar las sanciones correspondientes.

    Más noticias de Colombia


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde Fico Gutiérrez anuncia estrategia para dar más accesos a mejora de vivienda

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.