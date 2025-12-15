Resumen: Indignación en Colombia por la muerte de un puma en Guainía. Dos hombres lo habrían asesinado y exhibido como trofeo en redes sociales.

Matan a un puma y exhiben su cuerpo como trofeo en redes sociales

Un profundo rechazo e indignación ha generado en todo el país un presunto caso de maltrato y muerte de fauna silvestre, luego de que se conociera que dos hombres habrían asesinado a un puma en el departamento del Guainía y exhibieron su cuerpo como trofeo en redes sociales.

De acuerdo con la información revelada por la senadora Andrea Padilla, el hecho habría ocurrido en el municipio de San Felipe, donde los sujetos, tras quitarle la vida al felino, posaron junto al cuerpo sin vida del animal y difundieron las imágenes a través de plataformas digitales, lo que desató una ola de repudio entre ciudadanos, ambientalistas y defensores de los animales.

Las fotografías, que circularon ampliamente en redes sociales, muestran a los presuntos responsables junto al puma, lo que para organizaciones animalistas no solo constituye un grave delito ambiental, sino que además podría incitar a la repetición de este tipo de conductas criminales contra la fauna silvestre.

A través de su cuenta oficial en X, la senadora Padilla solicitó la intervención inmediata de las autoridades judiciales y ambientales.

“Nos informan que este tipo u otro asesinaron a un puma en Guainía. Estas fotos están en la cuenta de Facebook de un tal Wilson. Si lo mataron, hay que imputarles delito ambiental y delito de muerte a un animal”, escribió la congresista.

Usuarios en redes sociales también compartieron capturas de pantalla en las que, presuntamente, los implicados habrían reconocido el hecho, e incluso manifestado orgullo y satisfacción por lo ocurrido, lo que agravaría su situación judicial al tratarse de una conducta difundida públicamente.

Según la Ley Ángel (Ley 2455 de 2025), quien maltrate a un animal doméstico, amansado o silvestre vertebrado causándole la muerte, enfrentará penas de prisión entre 32 y 56 meses, además de inhabilidad especial de 2 a 5 años para ejercer actividades relacionadas con animales, prohibición de tenencia y una multa de 30 a 60 salarios mínimos legales vigentes.

Las autoridades ya adelantan verificaciones para identificar plenamente a los responsables y determinar las sanciones correspondientes.

