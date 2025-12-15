Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • ¡En plenas finales! MinTrabajo ordena paralización inmediata de obras en el Deportes Tolima por riesgos laborales

    • ¡En plenas finales! MinTrabajo ordena paralización inmediata de obras en el Deportes Tolima por riesgos laborales

    MinTrabajo ordena paralización inmediata de obras en el Deportes Tolima por riesgos laborales
    MinTrabajo paraliza obras en Club Deportes Tolima por graves fallas de seguridad que ponían en riesgo a los trabajadores de la construcción. Foto: Mintrabajo
    Compartir:
    • ¡En plenas finales! MinTrabajo ordena paralización inmediata de obras en el Deportes Tolima por riesgos laborales

    Resumen: El Ministerio del Trabajo ordenó la paralización inmediata de las obras del Club Deportes Tolima, correspondientes a la construcción de su nuevo centro de alto rendimiento, debido a los graves incumplimientos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) por parte de la empresa contratista, Eje Construcciones S.A.S., y la falta de supervisión del club. Durante una inspección, no se presentaron documentos esenciales como procedimientos seguros, planes de emergencia o señalización, lo que representa un riesgo inminente para los trabajadores. La medida, respaldada por la Ley 1610 de 2013, solo será levantada cuando el club y la contratista acrediten ante la Dirección Territorial Tolima el cumplimiento total de los estándares mínimos de seguridad requeridos.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El Ministerio del Trabajo, a través de la Dirección Territorial Tolima, ordenó la paralización inmediata de las obras civiles que se estaban realizando en un área de las instalaciones del Club Deportes Tolima.

    La drástica medida, se debe a los múltiples y graves incumplimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de la empresa contratista, Eje Construcciones S.A.S., clasificada en nivel de riesgo V, y por la falta de un seguimiento adecuado por parte del club.

    Durante la inspección, se encontró, según se informó, una carencia de documentación básica y obligatoria del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

    Ni el Club Deportes Tolima ni la contratista pudieron aportar o evidenciar documentos esenciales como procedimientos de trabajo seguro, plan de emergencias, señalización de la obra, planos y rutas de evacuación, actas de brigada o soportes de simulacros y planes de capacitación.

    MinTrabajo ordena paralización inmediata de obras en el Deportes Tolima por riesgos laborales

    Estos hallazgos representan, indicó Mintrabajo, un riesgo grave e inminente para la vida y la integridad de los trabajadores que laboran en la fase inicial de lo que será el nuevo centro de alto rendimiento del club.

    La paralización de la obra solo será levantada una vez que la Dirección Territorial verifique y acredite el cumplimiento total de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) por parte del Club Deportes Tolima y la contratista Eje Construcciones S.A.S.

    El Ministerio reitera su compromiso con la protección de los derechos de los trabajadores y exige a las empresas involucradas actuar con celeridad para subsanar las deficiencias y reanudar los trabajos bajo condiciones seguras.

    Más noticias de Deporte

    Noticias relacionadas

    ¡Brillante cierre! Clubes Paisas dominan el Grand Prix de Velocidad en Guarne

    Definidas las designaciones arbitrales para la gran final de la Liga BetPlay II-2025

    Definidos los grupos de “El Mundial de los Pueblos” que se jugará en Caldas

    La Selección Colombia de Futsal viaja a Francia para torneo internacional

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    • Anuncio




    Lo más reciente

    El DIM se sumó a las voces de dolor tras la tragedia de los jóvenes egresados del Liceo de Bello

    El DIM se sumó a las voces de dolor tras la tragedia de los jóvenes egresados del Liceo de Bello

    ¡Último aliento verdolaga del año! Hinchas de Atlético Nacional preparan espectacular banderazo en Guarne

    ¡Último aliento verdolaga del año! Hinchas de Atlético Nacional preparan espectacular banderazo en Guarne

    ¿Aura Poderosa? El DIM busca un nuevo título frente a su rival de patio

    ¿Aura Poderosa? El DIM busca un nuevo título frente a su rival de patio

    ¡Por el cuarto título! Titulares del DIM para enfrentar a Atlético Nacional en la final de la Copa

    ¡Por el cuarto título! Titulares del DIM para enfrentar a Atlético Nacional en la final de la Copa

    ¡Por el octavo título! Titulares de Atlético Nacional para enfrentar al DIM

    ¡Por el octavo título! Titulares de Atlético Nacional para enfrentar al DIM


    [grupos] [fixture items="7"]