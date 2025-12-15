¡En plenas finales! MinTrabajo ordena paralización inmediata de obras en el Deportes Tolima por riesgos laborales

El Ministerio del Trabajo, a través de la Dirección Territorial Tolima, ordenó la paralización inmediata de las obras civiles que se estaban realizando en un área de las instalaciones del Club Deportes Tolima.

La drástica medida, se debe a los múltiples y graves incumplimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de la empresa contratista, Eje Construcciones S.A.S., clasificada en nivel de riesgo V, y por la falta de un seguimiento adecuado por parte del club.

Durante la inspección, se encontró, según se informó, una carencia de documentación básica y obligatoria del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Ni el Club Deportes Tolima ni la contratista pudieron aportar o evidenciar documentos esenciales como procedimientos de trabajo seguro, plan de emergencias, señalización de la obra, planos y rutas de evacuación, actas de brigada o soportes de simulacros y planes de capacitación.

MinTrabajo ordena paralización inmediata de obras en el Deportes Tolima por riesgos laborales

Estos hallazgos representan, indicó Mintrabajo, un riesgo grave e inminente para la vida y la integridad de los trabajadores que laboran en la fase inicial de lo que será el nuevo centro de alto rendimiento del club.

La paralización de la obra solo será levantada una vez que la Dirección Territorial verifique y acredite el cumplimiento total de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) por parte del Club Deportes Tolima y la contratista Eje Construcciones S.A.S.

El Ministerio reitera su compromiso con la protección de los derechos de los trabajadores y exige a las empresas involucradas actuar con celeridad para subsanar las deficiencias y reanudar los trabajos bajo condiciones seguras.

Más noticias de Deporte