Resumen: La muerte en TransMilenio de una mujer en la estación Venecia es investigada por las autoridades. El sistema entregó una versión preliminar sobre lo ocurrido.

Investigan la muerte de una mujer que cayó y fue arrollada en una estación de TransMilenio

Una muerte en TransMilenio es materia de investigación luego de que una mujer falleciera el pasado martes 7 de julio, en la estación Venecia, ubicada en el sur de Bogotá. El hecho ocurrió en circunstancias que aún son esclarecidas por las autoridades y generó diferentes versiones sobre lo sucedido.

En un comunicado, TransMilenio informó que, de acuerdo con la información preliminar, la mujer habría intentado ingresar a la estación por un acceso no autorizado y, por causas que aún son objeto de investigación, perdió el equilibrio y cayó sobre la calzada exclusiva, donde posteriormente fue arrollada por un bus del sistema.

Sin embargo, inicialmente algunos testigos manifestaron que la víctima se encontraba descendiendo de un bus articulado cuando, presuntamente, el vehículo inició la marcha y la mujer cayó en el espacio entre el automotor y la plataforma, siendo arrollada. Estas versiones no han sido confirmadas oficialmente.

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Tras conocerse la emergencia, TransMilenio indicó que activó de inmediato los protocolos de atención y coordinó la llegada del personal de emergencias para atender la situación. No obstante, la mujer falleció en el lugar de los hechos.

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Las autoridades asumieron la investigación para establecer las circunstancias exactas que rodearon la muerte en TransMilenio y determinar cómo ocurrió el accidente.

Finalmente, TransMilenio reiteró el llamado a los usuarios para hacer uso únicamente de los accesos autorizados e ingresar a las estaciones siguiendo las normas de seguridad.

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