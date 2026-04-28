¡Cayeron en pleno Centro! Megaoperativo sacude focos de crimen en Medellín

Resumen: Megaoperativo en el centro de Medellín deja comparendos, incautaciones y controles en zonas críticas.

Un megaoperativo Medellín se llevó a cabo en las últimas horas en el centro de la ciudad, donde las autoridades intervinieron varios puntos considerados críticos por su alta concentración de delitos y problemáticas de convivencia.

La acción se desarrolló en sectores como El Viaducto, Barbacoas, Veracruz y la avenida Greiff, entre otros, donde unidades de la Policía, el Ejército y la administración distrital realizaron controles simultáneos. Durante el procedimiento se efectuaron más de mil verificaciones de antecedentes y se incautaron decenas de armas cortopunzantes.

El megaoperativo Medellín también dejó como resultado la imposición de más de 80 comparendos, varios de ellos relacionados con infracciones de tránsito, así como la inmovilización de motocicletas y la aplicación de medidas contra establecimientos comerciales.

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Según las autoridades, estas intervenciones hacen parte de una estrategia focalizada para recuperar zonas del centro que históricamente han sido afectadas por delitos como el hurto, las riñas y la ocupación indebida del espacio público.

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De acuerdo con cifras oficiales, este tipo de acciones ha contribuido a la reducción de algunos indicadores de criminalidad en la comuna 10, donde se reportan disminuciones tanto en homicidios como en robos a personas durante lo corrido del año.

Voceros de la administración señalaron que estos operativos buscan fortalecer la presencia institucional y enviar un mensaje de control frente a estructuras delincuenciales que operan en la zona.

Las autoridades anunciaron que estas intervenciones continuarán de manera sostenida, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en uno de los sectores más concurridos de Medellín.

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