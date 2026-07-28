¡Se prendió la polémica! Angie Rodríguez lanzó una explosiva versión sobre la muerte del coronel Dávila

Resumen: Angie Rodríguez afirmó que la muerte del coronel Dávila no fue suicidio. Petro calificó la versión de calumnia y anunció demanda, mientras Sarabia pidió no politizar el caso.