¡Se prendió la polémica! Angie Rodríguez lanzó una explosiva versión sobre la muerte del coronel Dávila

Resumen: Angie Rodríguez afirmó que la muerte del coronel Dávila no fue suicidio. Petro calificó la versión de calumnia y anunció demanda, mientras Sarabia pidió no politizar el caso.
La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia y actual gerente del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, reabrió la polémica en torno al fallecimiento del coronel Dávila, ocurrido el 9 de junio de 2023.
Durante una entrevista radial, la funcionaria reveló que uniformados cercanos al oficial le aseguraron que su deceso no correspondió a un suicidio, contrariando los dictámenes emitidos en su momento por la Fiscalía General y Medicina Legal en medio del expediente por las interceptaciones ilegales a Marelbys Meza.
Las afirmaciones de Angie Rodríguez sostienen que los miembros de la fuerza pública le advirtieron mantener prudencia al asumir la dirección del Dapre, insinuando que la muerte del exjefe de seguridad de la Casa de Nariño no fue un acto autoinfligido.
La funcionaria manifestó que existía un temor generalizado en las dependencias oficiales frente al tema, lo que impidió que las dudas de los agentes salieran a la luz pública durante los meses de gestión posteriores al hecho.
Le puede interesar: ¡La que nadie tenía en el radar! Gabriela Muñoz rompe el silencio tras ser señalada por Angie Rodríguez
Frente a los señalamientos, el presidente Gustavo Petro anunció acciones judiciales en contra de Rodríguez por calumnia, negando de manera categórica cualquier vinculación del Ejecutivo con el trágico desenlace.
El jefe de Estado argumentó que la muerte del coronel Dávila se debió a presiones mediáticas y defendió su trayectoria pública de no violencia. Por su parte, la embajadora en Reino Unido, Laura Sarabia, instó a no utilizar el caso como herramienta de disputa política y recordó que las indagaciones previas estuvieron a cargo de la administración de Francisco Barbosa.
El cruce de versiones se da en medio de un deterioro en las relaciones entre el primer mandatario y Rodríguez, quien actualmente se encuentra bajo incapacidad médica por ordenes del presidente Petro.
La controversia mantiene nuevamente bajo escrutinio la muerte del coronel Dávila y los procedimientos de investigación adelantados tras el hecho.
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios