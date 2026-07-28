Resumen: Gabriela Muñoz respondió a los señalamientos de Angie Rodríguez, anunció acciones legales y negó las acusaciones sobre su paso por la Aerocivil.

¡La que nadie tenía en el radar! Gabriela Muñoz rompe el silencio tras ser señalada por Angie Rodríguez

Gabriela Muñoz quedó en el centro de la polémica luego de que la directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, la mencionara en medio de sus denuncias sobre presuntas irregularidades dentro del Gobierno Petro.

La funcionaria aseguró que la joven habría tenido influencia en la Aeronáutica Civil y comparó su supuesto actuar con el de Juliana Guerrero, afirmando que se trataba del «mismo modus operandi».

Las declaraciones fueron entregadas durante una entrevista con Noticias RCN, donde Rodríguez señaló que Muñoz habría manejado «a su antojo» la Aerocivil.

Sin embargo, hasta el momento estos señalamientos corresponden a denuncias públicas y no existe una decisión judicial o administrativa que determine responsabilidades en su contra.

Tras la controversia, Gabriela Muñoz publicó un comunicado en el que rechazó las acusaciones y anunció que iniciará acciones legales por los delitos de injuria y calumnia contra quienes, según ella, han difundido información falsa que afecta su buen nombre.

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Además, difundió un video en el que aseguró que ha sido víctima de ataques personales y de comentarios machistas por su participación en la vida pública. También invitó a que cualquier persona que tenga pruebas sobre presuntas irregularidades las presente ante las autoridades competentes, advirtiendo que quienes difundan afirmaciones sin sustento deberán responder ante la justicia.

Gabriela Muñoz es estudiante de Derecho y creadora de contenido. En 2025 fue vinculada a la Aeronáutica Civil como Auxiliar 1 y recientemente anunció que hará parte de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del representante a la Cámara Marco Emilio Hincapié, del Pacto Histórico.

El caso se conoce en medio de las denuncias realizadas por Angie Rodríguez sobre el manejo de entidades del Estado y mientras las autoridades continúan adelantando las investigaciones relacionadas con las presuntas irregularidades mencionadas por la funcionaria.

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