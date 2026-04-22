Autoridades investigan la muerte de un ciudadano estadounidense en Itagüí

Resumen: Investigan la muerte de un ciudadano estadounidense hallado en un Airbnb en Itagüí.

Las autoridades avanzan en la investigación por la muerte de un ciudadano estadounidense hallado sin vida en un apartamento de alquiler temporal en el municipio de Itagüí, sur del Valle de Aburrá.

De acuerdo con información preliminar conocida por la Fiscalía General de la Nación, la muerte ocurrió en un inmueble ubicado en el barrio Las Esmeraldas, donde el hombre se encontraba hospedado.

El ciudadano estadounidense fue identificado como Stephen, de 50 años, oriundo de Minnesota. Según los primeros reportes, el extranjero habría sido visto por última vez el pasado 18 de abril.

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Dos días después, ante la falta de comunicación con el huésped, el administrador del lugar decidió verificar su estado, encontrándolo sin signos vitales al interior del apartamento.

Tras el hallazgo, dieron aviso a la línea de emergencias, lo que permitió la llegada de unidades judiciales del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), encargadas de realizar la inspección técnica del cadáver y recolectar elementos para el proceso investigativo.

Por ahora, tanto la causa como las circunstancias exactas del fallecimiento permanecen sin establecer. Las autoridades indicaron que serán los resultados de Medicina Legal los que permitan determinar con precisión qué ocurrió.

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