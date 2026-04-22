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Resumen: Judicializan a hombre en Medellín por ataque a mujer embarazada que perdió su bebé.

¡Terminó perdiendo a su bebé! Judicializan a hombre por ataque a mujer embarazada en Medellín

Un grave caso de ataque contra una mujer embarazada en Medellín terminó con la judicialización de un joven señalado como presunto responsable de los hechos, que son investigados por las autoridades.

Según el proceso adelantado por la Fiscalía, el ataque ocurrió a mediados de abril, cuando la víctima se encontraba cerca de una vivienda en un barrio de la ciudad.

En ese momento, el implicado habría aprovechado la situación para interceptarla y llevarla por la fuerza hacia el interior de un inmueble.

Dentro del lugar, de acuerdo con la investigación, se habría presentado una agresión física de alta intensidad, acompañada de un presunto intento de violencia sexual.

Las lesiones sufridas por la mujer generaron complicaciones de salud que, posteriormente, al parecer derivaron a un aborto expontaneo.

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La situación generó alarma entre residentes del sector, quienes intervinieron tras percatarse de lo ocurrido. El hombre fue retenido por la comunidad mientras llegaban uniformados de la Policía, que procedieron con su captura.

El caso fue asumido por una fiscal de turno, que presentó al detenido ante un juez para las audiencias preliminares. Allí se le formuló imputación por el delito de acto sexual violento.

Aunque el señalado no aceptó los cargos, el despacho judicial consideró que existían elementos suficientes para imponerle una medida de aseguramiento en centro penitenciario mientras avanza el proceso en su contra.

Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer completamente las circunstancias del hecho y avanzar en la etapa judicial.

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