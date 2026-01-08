Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Colombia no renuncia al cobro de la sanción por incumplir mantenimiento de los MI-17: aun faltan casi 2.5 millones de dólares

Minuto30.com .- En un importante logro para la protección de los recursos públicos, el Gobierno Nacional confirmó la recuperación de una millonaria suma de dinero tras el incumplimiento en el contrato de mantenimiento de la flota de helicópteros MI-17.

El anuncio fue realizado por el General Pedro Sánchez, quien informó que este 7 de enero de 2026 el Tesoro Nacional recibió la consignación de USD 20.079.552,55, provenientes de las pólizas de garantía aplicadas a la empresa Vertol Systems Company Inc.

El desglose de los recursos recuperados

La operación financiera, respaldada por la aseguradora Berkley International Seguros Colombia S.A., se divide de la siguiente manera:

Devolución del anticipo: Se recuperó el 100% del pago inicial realizado por el Estado, equivalente a USD 13.586.872,47.

Pago de multa (Póliza): La aseguradora cubrió una parte de la sanción por un valor de USD 6.492.680,08.

Total ingresado: Más de 20 millones de dólares que regresan a las arcas del país.

Lo que falta: Cobro ejecutivo

Pese a este gran avance, aún queda un saldo pendiente por concepto de la multa impuesta a la firma contratista. El General Sánchez fue enfático en que el país no renunciará a esos recursos:

“Se hará un cobro ejecutivo directo a la empresa por el saldo restante de la multa por un valor de USD 2.463.788,27”, señaló el alto oficial.

¿Por qué es importante?

La flota de helicópteros de fabricación rusa MI-17 ha estado en el ojo del huracán debido a las dificultades para su mantenimiento tras el contexto geopolítico internacional.

La recuperación de este dinero permite al Ministerio de Defensa buscar nuevas alternativas para garantizar la operatividad de la aviación del Ejército, fundamental para el transporte de tropas y la atención de emergencias en zonas rurales del país.