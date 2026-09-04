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Resumen: Alias 'La Bebecita' murió junto a 'Bendito Menor' durante un operativo de la Policía en Riohacha. Era señalada de manejar las finanzas de las ACSN.

¿Quién era ‘La Bebecita’? De presumir lujos en redes a manejar la plata de las ACSN

Un contundente operativo adelantado por unidades de la Policía Nacional en Riohacha, La Guajira, terminó con la neutralización de Rosa Angélica Tarazona, más conocida con el alias ‘La Bebecita’.

La mujer cayó abatida durante la madrugada junto a su compañero sentimental, Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, máximo comandante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) o ‘Los Pachenca’, además de otros dos hombres que integraban el esquema de protección armada del grupo criminal.

Las investigaciones de inteligencia militar y judicial determinaron que la mujer no ejercía un rol meramente pasivo como pareja del cabecilla, sino que actuaba como pieza articuladora dentro de la estructura armada.

Las autoridades señalan que alias ‘La Bebecita’ administraba los recursos provenientes de actividades ilícitas, autorizaba el pago de nóminas a las redes urbanas en la Troncal del Caribe y coordinaba aspectos logísticos.

Adicionalmente, las autoridades la responsabilizaban de haber ordenado homicidios selectivos en municipios aledaños a la Sierra Nevada de Santa Marta, situación que la convirtió en una figura temida en la región.

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Pese a haber sido capturada en septiembre de 2025 en el corregimiento de Guachaca y beneficiada posteriormente con detención domiciliaria, la mujer retornó a la clandestinidad y a la exposición pública junto al jefe paramilitar.

La pareja utilizaba las plataformas digitales para exhibir desplazamientos en caravanas de motocicletas, festejos en establecimientos nocturnos y viajes costosos, convirtiéndose en centro de atención mediática. El despliegue de las unidades tácticas en el marco de este operativo puso fin a su accionar delictivo y financiero en el norte del país.

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