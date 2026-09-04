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Resumen: Medellín abrió la licitación por cerca de $100.000 millones para construir el nuevo complejo acuático Carlos Mauro Hoyos.

¡Se viene una ‘belleza’ de escenario! Licitan las nuevas obras del Gran Parque Medellín

La transformación urbanística del occidente de la capital antioqueña suma un hito estratégico con la apertura formal del proceso contractual para una de las obras de infraestructura deportiva más ambiciosas de la región.

La Alcaldía de Medellín, a través de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), oficializó en la plataforma Secop II el pliego de condiciones de la licitación pública que busca adjudicar las obras del nuevo complejo acuático Carlos Mauro Hoyos, proyecto que cuenta con un presupuesto asignado cercano a los $100.000 millones de pesos y que se consolida como pieza clave dentro del megaproyecto Gran Parque Medellín.

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La intervención contempla la edificación de dos nuevas piscinas olímpicas que permitirán duplicar la oferta técnica para deportes de alto rendimiento e instrucción en la ciudad, acompañadas por dos vasijas adicionales destinadas a procesos de aprendizaje acuático y tres edificaciones de soporte administrativo y logístico.

De igual forma, el paquete de obras puesto en licitación incluye la ampliación del circuito de trote y ciclismo perimetral, infraestructura que extenderá su recorrido funcional pasando de 1,6 a 3 kilómetros de longitud continua para el aprovechamiento de deportistas y comunidad en general.

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Este desarrollo hace parte de la reconversión integral del antiguo Aeroparque Juan Pablo II en el Gran Parque Medellín, plan maestro que ya registra avances sustanciales con la renovación total de la pista de BMX Mariana Pajón y la fase final de intervención en la Unidad Deportiva María Luisa Calle.

La alcaldía confirmó que las firmas interesadas en postularse a la licitación abierta pueden revisar los términos en el portal público de contratación: aquí, previo al inicio del trámite contractual para la posterior etapa de playas urbanas y lagunas artificiales.

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