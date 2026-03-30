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Resumen: Cría de tití cabeciblanco murió tras ser separada de su madre por tráfico ilegal en el Valle de Aburrá.

Murió cría de tití cabeciblanco tras ser víctima de tráfico ilegal en el Valle de Aburrá

Un nuevo caso de tráfico de fauna silvestre encendió las alertas en el Valle de Aburrá, luego de que una cría de tití cabeciblanco muriera tras ser separada prematuramente de su madre.

El ejemplar, de apenas entre tres y cinco días de nacido, fue trasladado al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre, luego de ser hallado por una ciudadana en un bus del municipio de Barbosa.

Al momento de su ingreso, pesaba solo 46 gramos y aún tenía el cordón umbilical, lo que evidenciaba su nacimiento reciente.

Pese a los esfuerzos del equipo veterinario, el primate no logró sobrevivir. Según los especialistas del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la principal causa habría sido la separación temprana de su madre, una condición crítica para esta especie durante sus primeros días de vida.

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Las autoridades ambientales señalaron que este caso podría estar relacionado con la tenencia ilegal de fauna, ya que la madre del animal habría estado en cautiverio sin que sus captores supieran que estaba en gestación.

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De manera paralela, otro tití cabeciblanco, de aproximadamente dos semanas de nacido, permanece bajo cuidado en el CAVR. Aunque su estado de salud es estable, requiere un estricto proceso de crianza artificial, que incluye alimentación asistida, monitoreo constante y control de temperatura.

Desde el Área Metropolitana reiteraron que el tráfico de fauna silvestre sigue siendo una amenaza creciente, especialmente para especies vulnerables como esta, que depende completamente del cuidado materno en sus primeras etapas.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a no adquirir ni transportar animales silvestres, especialmente en temporadas como la Semana Santa, cuando este delito tiende a incrementarse.

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