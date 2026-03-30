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Resumen: Incautan más de 140 kilos de palma ilegal en Bogotá durante el Domingo de Ramos; autoridades hacen llamado ambiental.

Incautan más de 140 kilos de palma en Bogotá destinados para el Domingo de Ramos

Las autoridades en Bogotá incautaron más de 140 kilos de palma y otras especies protegidas que estaban siendo comercializadas de manera ilegal.

El operativo fue liderado por la Policía de Carabineros y Protección Ambiental, que desplegó uniformados en diferentes iglesias de la ciudad desde tempranas horas para verificar la venta de productos que sería utilizado en Semana Santa.

Durante las labores de control, lograron decomisar 127 kilos de palma de vino, seis kilos de musgo, cuatro kilos de palo santo y ocho unidades de orquídeas, especies cuya extracción y comercialización están restringidas por su importancia ambiental.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar la compra de ramos elaborados con palma silvestre, especialmente de especies como la palma de cera, cuya explotación genera graves impactos ecológicos y pone en riesgo la biodiversidad.

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Por su parte, la Secretaría Distrital de Ambiente recordó que en Colombia está prohibido el uso de estas especies en celebraciones, debido a su estado de vulnerabilidad. De hecho, se estima que solo queda un pequeño porcentaje de palma de vino en ecosistemas de bosque seco tropical.

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Además, la normativa vigente establece sanciones que incluyen multas de hasta $5.000 salarios mínimos y penas de cárcel que pueden ir entre cinco y once años para quienes incurran en estos delitos.

Como alternativa, las autoridades recomendaron el uso de plantas ornamentales cultivadas en viveros, como la palma de areca o helechos, con el fin de mantener la tradición sin afectar el medio ambiente.

Estos controles buscan proteger los recursos naturales durante la temporada de Semana Santa y fomentar prácticas sostenibles entre los ciudadanos.

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