Triste despedida: murió ‘Roger’, el perrito recogepelotas que enamoró al Inder Guarne

Resumen: El Inder Guarne despidió a Roger, el perrito recogepelotas que conquistó a toda la comunidad. Su salud se había deteriorado y el instituto decidió despedirlo con amor.

Guarne vive una jornada de profunda tristeza tras la despedida de ‘Roger’, el perrito recogepelotas que durante años fue parte esencial del Inder del municipio.

El canino, que llegó de manera inesperada a las instalaciones del instituto de deportes, terminó convirtiéndose en un símbolo del lugar y en un compañero querido por trabajadores, deportistas y vecinos.

Con su energía, su ternura y su inolvidable presencia en las canchas de tenis, el perrito ‘Roger’ se ganó el cariño de toda la comunidad. Según el Inder Guarne, el animal se quedó allí desde su llegada, encontrando refugio, alimento y afecto, además de una familia que lo acompañó hasta sus últimos días.

“Hoy despedimos con amor a nuestro fiel compañero. Roger llenó de alegría, ternura y energía cada rincón que habitó, vivió rodeado de personas que lo quisieron profundamente, disfrutó de grandes momentos y encontró en el tenis una pasión que lo acompañó hasta sus últimos días”, expresó el Inder en un comunicado.

Pero en los últimos meses su estado de salud se deterioró considerablemente, comprometiendo su bienestar y su calidad de vida. Por eso, el instituto explicó que la decisión de despedirlo fue difícil, pero necesaria y motivada por el amor: “Al ver que ya no tenía bienestar permanente y que el dolor había reemplazado la alegría, comprendimos que lo más lindo era dejarlo partir acompañado del cariño de quienes lo cuidaron, lo acogieron y estuvieron a su lado siempre”.

La partida de ‘Roger’ deja un vacío en el Inder Guarne, donde lo recuerdan como un amigo fiel y un miembro más de la comunidad deportiva.

