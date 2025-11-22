¡Linda y las cracks vuelven al ruedo! Colombia Femenina revela convocatoria para la Conmebol Liga de Naciones

La Selección Colombia Femenina de Mayores ha dado un paso crucial en su aspiración por clasificar a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.

El director técnico Ángelo Marsiglia ha anunciado la lista de 23 jugadoras que conformarán el equipo nacional para enfrentar la Jornada 3 de las Clasificatorias, que se disputará en el marco de la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina 2025-26.

La convocatoria marca el inicio de una nueva concentración con miras a asegurar un resultado positivo en condición de visitante.

El grupo de 23 futbolistas se concentrará inicialmente en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, a partir de este sábado 22 de noviembre.

Esta fase de preparación se extenderá hasta el 27 de noviembre, fecha en la que el equipo se trasladará a La Paz.

La concentración busca aclimatar al equipo y afinar detalles tácticos antes del importante compromiso internacional. La planificación logística es clave para mitigar los efectos de la altura en la capital boliviana.

El partido de la Fecha 3 está programado para el jueves 28 de noviembre de 2025. El combinado colombiano se medirá ante su similar de Bolivia en el Estadio Hernando Siles de La Paz.

Este es uno de los escenarios más desafiantes del continente. El encuentro se jugará a las 5:00 p.m.. Se espera un duelo intenso y de alta exigencia física para las jugadoras.

La lista de convocadas presenta una combinación de experiencia internacional y talento emergente.

Marsiglia llamó a Ana María Guzmán, Carolina Arias, Daniela Arias, Daniela Montoya, Gabriela Rodríguez, Greicy Landázury e Ilana Izquierdo.

Asimismo, Ivonne Chacón, Jorelyn Carabalí, Juana Ortegón, Katherine Tapia, Leicy Santos, Linda Caicedo y Luz Katerine Osorio.

También llamaron a Luisa Agudelo, Mariana Múñoz, Manuela Vanegas, Marcela Restrepo, Mary José Álvarez, Natalia Giraldo, Valerin Loboa, Wendy Bonilla y Yirleidis Quejada.

Con la mira puesta en obtener tres puntos vitales que consoliden su camino hacia la cita mundialista en Brasil, la Selección Colombia Femenina de Mayores inicia un nuevo ciclo de competencia.

El compromiso ante Bolivia es crucial en la CONMEBOL Liga de Naciones y será la oportunidad para que el equipo de Marsiglia demuestre su poderío ofensivo y solidez defensiva.

