Resumen: Jhon Carlos Marrugo Manjarrez murió tras resultar herido en el ataque con drones explosivos contra el Cantón Militar Trapiche, en Ocaña, Norte de Santander.

Murió otro soldado tras el ataque con drones al cantón Trapiche en Ocaña: ya son tres las víctimas

El soldado profesional Jhon Carlos Marrugo Manjarrez murió este 5 de septiembre luego de permanecer bajo atención médica tras resultar gravemente herido en el ataque con drones cargados de explosivos contra el Cantón Militar Trapiche, en Ocaña, Norte de Santander.

El Ejército Nacional confirmó el fallecimiento y señaló que el uniformado recibió atención médica después de la agresión registrada el viernes 4 de septiembre. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por el personal de salud, no logró sobrevivir a las heridas ocasionadas durante el ataque.

Con la muerte del soldado Jhon Carlos Marrugo Manjarrez, ya son tres los integrantes de la Fuerza Pública que perdieron la vida tras la acción atribuida al ELN. Las otras víctimas fueron el capitán Marco David Pirajón Montezuma y el soldado profesional Joel Alberto Jiménez Jaramillo.

Además de los tres uniformados fallecidos, otros cuatro militares permanecen heridos como consecuencia del ataque perpetrado contra la instalación militar mediante un enjambre de drones con artefactos explosivos.

Lea también: Caen dos personas acusadas de realizar cirugías estéticas sin título profesional en Bogotá

El Ejército condenó el hecho y manifestó que, como institución, dispuso un equipo humano para acompañar de manera integral a los familiares de Jhon Carlos Marrugo Manjarrez. También calificó la acción como terrorista y señaló que esta afecta tanto a los integrantes de la Fuerza Pública como a la tranquilidad de los habitantes de Ocaña.

Tras la ofensiva, el presidente Abelardo De La Espriella anunció que trabajará con la cúpula militar y de Policía en una nueva estrategia para el Catatumbo, con el propósito de enfrentar las estructuras, cabecillas, finanzas y economías ilícitas de los grupos armados.

Por su parte, el Ejército informó que mantendrá las operaciones militares en la provincia de Ocaña para proteger a la población y fortalecer las condiciones de seguridad en esta zona del país.

Más noticias de Colombia