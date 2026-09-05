Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Sabado:
Pico y Placa Medellín Sabado:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Video

    Caen dos personas acusadas de realizar cirugías estéticas sin título profesional en Bogotá

    Falsos profesionales realizaban cada cirugías sin las garantías mínimas de salud e imponían el silencio ante las fallas.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Caen dos personas acusadas de realizar cirugías estéticas sin título profesional en Bogotá
    Foto Fiscalía.
    Caen dos personas acusadas de realizar cirugías estéticas sin título profesional en Bogotá

    Resumen: La Fiscalía capturó en Bogotá a dos personas que realizaban cirugía estética sin títulos profesionales. Más de 200 personas resultaron engañadas.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Una grave red de engaño en la capital del país fue al descubierto por la Fiscalía General de la Nación, tras la captura de dos personas señaladas de realizar cirugías estéticas invasivas sin contar con la acreditación profesional requerida.

    De acuerdo con el expediente oficial, la pareja compuesta por Esteban Felipe y Ruth Verónica habría engañado a más de 200 personas en Bogotá, prometiendo procedimientos como liposucciones, rinoplastias y aumentos corporales a costos llamativos anunciados mediante plataformas digitales.

    El ente de control reveló que los investigados montaron escenarios con camillas, insumos y asistentes para simular clínicas legalmente autorizadas. No obstante, las pesquisas documentaron múltiples irregularidades que ponían en riesgo a los pacientes, tales como la ausencia de normas de asepsia, falta de evaluación por anestesiólogos calificados y la inexistencia de registro médico.

    Incluso, varios testimonios señalaron que algunas víctimas recobraron el conocimiento en medio de una cirugía y, al manifestar intensos dolores, eran sujetadas o tapadas en la boca por los procesados.

    Lea también: «Merece ser escuchado»: Presidente Abelardo De La Espriella pide a Cancillería revisar nacionalidad de Zion Hwang

    Las acciones operativas, efectuadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en compañía del Gaula Militar, permitieron la detención de los sospechosos en una vivienda del sector de Usaquén.

    En el sitio fueron decomisados títulos supuestamente apócrifos, dinero y diversos equipos médicos. Hasta la fecha, se registran transacciones por más de $568 millones de pesos correspondientes a 59 afectados, aunque el número total de intervenidos supera los dos centenares.

    Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

    Durante las audiencias preliminares lideradas por una fiscal de la Seccional Medellín, a los detenidos se les imputaron los delitos de concierto para delinquir, estafa masiva, falsedad en documento público y fraude procesal.

    Los implicados decidieron allanarse a la totalidad de los cargos atribuidos. Tras la admisión de responsabilidad por los procedimientos irregulares realizados sin respaldo profesional, el trámite continuará en los estrados judiciales para definir las sanciones penales tras cada intervención o cirugía practicada de manera ilícita.

    Más noticias de Bogotá

    Sigue a Minuto30 en Google Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir

    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez entrega avances sobre procesos contra la Alcaldía de Quintero por corrupción

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.