Caen dos personas acusadas de realizar cirugías estéticas sin título profesional en Bogotá

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Resumen: La Fiscalía capturó en Bogotá a dos personas que realizaban cirugía estética sin títulos profesionales. Más de 200 personas resultaron engañadas.

Una grave red de engaño en la capital del país fue al descubierto por la Fiscalía General de la Nación, tras la captura de dos personas señaladas de realizar cirugías estéticas invasivas sin contar con la acreditación profesional requerida.

De acuerdo con el expediente oficial, la pareja compuesta por Esteban Felipe y Ruth Verónica habría engañado a más de 200 personas en Bogotá, prometiendo procedimientos como liposucciones, rinoplastias y aumentos corporales a costos llamativos anunciados mediante plataformas digitales.

El ente de control reveló que los investigados montaron escenarios con camillas, insumos y asistentes para simular clínicas legalmente autorizadas. No obstante, las pesquisas documentaron múltiples irregularidades que ponían en riesgo a los pacientes, tales como la ausencia de normas de asepsia, falta de evaluación por anestesiólogos calificados y la inexistencia de registro médico.

Incluso, varios testimonios señalaron que algunas víctimas recobraron el conocimiento en medio de una cirugía y, al manifestar intensos dolores, eran sujetadas o tapadas en la boca por los procesados.

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Las acciones operativas, efectuadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en compañía del Gaula Militar, permitieron la detención de los sospechosos en una vivienda del sector de Usaquén.

En el sitio fueron decomisados títulos supuestamente apócrifos, dinero y diversos equipos médicos. Hasta la fecha, se registran transacciones por más de $568 millones de pesos correspondientes a 59 afectados, aunque el número total de intervenidos supera los dos centenares.

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Durante las audiencias preliminares lideradas por una fiscal de la Seccional Medellín, a los detenidos se les imputaron los delitos de concierto para delinquir, estafa masiva, falsedad en documento público y fraude procesal.

Los implicados decidieron allanarse a la totalidad de los cargos atribuidos. Tras la admisión de responsabilidad por los procedimientos irregulares realizados sin respaldo profesional, el trámite continuará en los estrados judiciales para definir las sanciones penales tras cada intervención o cirugía practicada de manera ilícita.

Procedimientos estéticos invasivos, ofrecidos mediante promociones difundidas en redes sociales y realizados de manera irregular a centenares de personas en Bogotá, dejaron en evidencia el presunto actuar ilegal de Esteban Felipe Henao y Ruth Verónica Lengua, señalados de… pic.twitter.com/vTVkVCc3lD — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) September 5, 2026

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