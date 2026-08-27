Medellín lidera donaciones para mujeres damnificadas en Chocó

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Resumen: Medellín y la Cruz Roja activaron una campaña de donaciones con enfoque de género para apoyar a las mujeres damnificadas por la emergencia en Chocó.

La Alcaldía de Medellín, en trabajo articulado con la Cruz Roja Seccional Antioquia, oficializó el lanzamiento de una campaña de donaciones con enfoque de género destinada a atender a la población femenina afectada por la reciente emergencia del terremoto en el departamento del Chocó.

La iniciativa busca responder de manera diferencial a las necesidades biológicas y de cuidado que continúan presentándose en medio de los desastres naturales, disponiendo de canales para la recolección de insumos de higiene íntima, productos para la maternidad, aportes en especie e incentivos económicos.

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La estrategia, denominada ‘Colombia cuida a quienes cuidan’, enfoca sus esfuerzos en la recolección de dos tipos de insumos especializados. El primero de ellos es el ‘Kit Mujer’, el cual está compuesto por toallas higiénicas, pañitos húmedos, prendas de ropa interior nueva en diversas tallas, preservativos y espejos de bolsillo.

Por su parte, el ‘Kit Mujer Lactante’ contiene toallas sanitarias de flujo abundante, jabón neutro, crema hidratante para bebé, vaselina, pañales desechables según la etapa, toallitas húmedas y cremas para la prevención de la antipañalitis.

Adicionalmente, la cadena de comercios Supermu se sumó a la movilización con 2.500 kits ensamblados y listos para ser adquiridos directamente por la ciudadanía.

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La primera dama Margarita María Gómez Marín, y la secretaria de las Mujeres, Valeria Molina Gómez, precisaron que el propósito fundamental de esta alianza es salvaguardar la dignidad de las comunidades golpeadas por la tragedia.

La ciudadanía podrá sumarse armando sus propios paquetes, entregando elementos individuales o mediante transferencias bancarias a través de los canales de la Cruz Roja.

Se destacó que las donaciones monetarias no solo agilizarán la compra de suministros esenciales, sino que también permitirán realizar adquisiciones directamente en los municipios golpeados del Chocó, promoviendo la reactivación económica del comercio local.

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