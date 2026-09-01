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Resumen: La muerte de alias Tigre, señalado como hombre de confianza de ‘Iván Mordisco’, fue confirmada tras una operación militar que dejó 20 muertos y cinco capturados.

¡Operativo contra Mordisco! Muere alias ‘Tigre’, uno de sus hombres de confianza

La muerte de alias ‘Tigre’, señalado como uno de los principales cabecillas de la estructura Carolina Ramírez, fue confirmada tras una operación militar contra las disidencias de las Farc en el departamento del Guaviare.

De acuerdo con la información entregada por el presidente Abelardo De La Espriella, la identidad del integrante de la organización armada fue establecida mediante una prueba dactiloscópica.

El mandatario indicó que alias ‘Tigre’, también conocido como ‘Pintado’, era uno de los hombres de confianza de ‘Iván Mordisco’ y estaba al frente de la estructura Carolina Ramírez.

La acción militar, denominada Operación AZARÍAS, se desarrolló contra un campamento de las disidencias. Según el balance entregado por el Gobierno, 27 integrantes de la estructura resultaron afectados: 20 murieron, cinco fueron capturados y dos menores de edad fueron recuperados.

Entre los capturados está alias ‘Víctor’, señalado como el cuarto cabecilla de la estructura. Las autoridades informaron que los detenidos y los dos menores fueron retirados del área donde se desarrollaron las operaciones.

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Durante el operativo también fueron incautados 26 fusiles, cuatro ametralladoras, tres pistolas, 10 equipos de campaña y 13 chalecos multipropósito. La cantidad total de munición encontrada todavía está en proceso de consolidación.

Según el Gobierno, la operación tenía como propósito afectar las capacidades militares, logísticas y financieras de la organización, además de golpear el control sobre corredores utilizados para actividades relacionadas con el narcotráfico.

Tras confirmar la muerte de alias ‘Tigre’, el presidente De La Espriella aseguró que las operaciones contra las estructuras bajo el mando de ‘Iván Mordisco’ continuarán.

El mandatario también lanzó una advertencia pública contra el jefe de las disidencias y afirmó que la Fuerza Pública mantendrá la ofensiva para ubicar a otros integrantes de la organización.

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