Resumen: Investigan el origen de una bala en la Procuraduría que impactó el piso 26 de la sede en Bogotá. Peritos analizan la trayectoria del proyectil.

¡Alerta en el centro de Bogotá! Una bala impactó el piso 26 de la Procuraduría

Se activó una investigación de la Policía Nacional para establecer cómo un proyectil de arma de fuego terminó impactando el piso 26 de la sede de la Procuraduría General de la Nación, ubicada en el centro de Bogotá.

El caso es investigado por agentes de la Dijín, quienes adelantan la recolección de elementos materiales probatorios y el análisis de la trayectoria del proyectil para establecer desde qué punto habría sido efectuado el disparo.

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El hecho fue descubierto el pasado lunes, cuando una persona que trabaja en el piso 26 llegó a la sede y encontró la marca ocasionada por el proyectil. Según la información conocida, había salido normalmente el viernes y no había advertido ninguna situación irregular. Tras encontrar el impacto, notificó de inmediato a las autoridades.

Al lugar acudieron inicialmente funcionarios del CTI de la Fiscalía y uniformados de la Policía. Posteriormente, el caso pasó a manos de la Dijín.

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Por ahora, las autoridades descartan que se haya tratado de un francotirador o de un ataque con fusil. Los peritos establecieron preliminarmente que el disparo habría sido realizado con una pistola.

Tampoco se ha determinado quién estaría detrás del hecho ni si la bala en la Procuraduría tenía como objetivo directo la sede o alguno de sus funcionarios. Entre las posibilidades que se mantienen bajo análisis está que se trate de una bala perdida, aunque esta hipótesis todavía no ha sido confirmada.

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