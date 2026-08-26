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Resumen: El célebre actor británico Tim Curry falleció a los 80 años en Los Ángeles. Recordado por encarnar a Pennywise y Frank-N-Furter, murió en su residencia.

¡Luto en Hollywood! Murió Tim Curry, el legendario actor que le dio vida al terrorífico payaso ‘Pennywise’

El mundo del entretenimiento internacional se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento del legendario actor, comediante y cantante británico Timothy James ‘Tim’ Curry a los 80 años de edad.

El versátil intérprete alcanzó el reconocimiento mundial y el estatus de culto tras encarnar al terrorífico villano Pennywise en la icónica adaptación televisiva de la novela It (1990), así como por su memorable papel del doctor Frank-N-Furter en el clásico cinematográfico The Rocky Horror Picture Show (1975).

De acuerdo con los reportes entregados por medios especializados como TMZ y Variety, el deceso del artista ocurrió durante la noche del pasado martes 25 de agosto en su residencia ubicada en Toluca Lake, Los Ángeles.

Fuentes policiales indicaron que las unidades de emergencia atendieron una llamada hacia las 11:23 p. m. y hallaron al actor sin vida en su domicilio.

La representante del británico, Marcia Hurwitz, confirmó que la estrella de la pantalla grande falleció en paz y las autoridades descartaron de forma preliminar cualquier indicio de violencia o conducta criminal en el lugar.

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La extensa trayectoria artística de Curry incluyó memorables apariciones en producciones de gran impacto como Mi Pobre Angelito 2, Clue, Scary Movie 2 y Legend, además de una brillante carrera teatral nominada en repetidas ocasiones a los premios Tony y Olivier.

Aunque se desconocen las causas exactas del deceso de quien encarnó al macabro Pennywise, se sabe que el actor venía enfrentando complejas secuelas en su salud desde 2012, año en el que sufrió un severo accidente cerebrovascular que redujo su movilidad y lo obligó a permanecer en silla de ruedas durante sus últimos años.

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