Resumen: Las autoridades en Bogotá alertaron sobre una ola de estafas relacionadas con la venta de boletas falsas para el partido de despedida de la Selección Colombia en El Campín. Delincuentes están usando redes sociales y perfiles falsos para engañar a los compradores con supuestas entradas. Tras recibir pagos anticipados, desaparecen sin entregar los boletos. Las autoridades recomiendan comprar únicamente en canales oficiales y desconfiar de ofertas sospechosamente económicas.

¡Mucho ojo! Delincuentes hacen de las suyas con falsas boletas para la despedida de la Selección en El Campín

Las autoridades distritales encendieron las alertas ante un aumento de intentos de estafa relacionados con la venta de boletas falsas para el partido de despedida de la Selección Colombia, programado para el lunes 1 de junio de 2026 en el estadio El Campín de Bogotá, previo a su participación en el Mundial 2026.

La alta demanda de entradas ha sido aprovechada por delincuentes que utilizan redes sociales y aplicaciones de mensajería para ofrecer supuestas boletas, apelando a la urgencia y al interés de los aficionados por asistir al encuentro.

De acuerdo con los reportes revisados por el equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE) de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, los estafadores emplean perfiles falsos para hacerse pasar por revendedores y atraer compradores con ofertas que, en muchos casos, resultan demasiado atractivas para ser reales.

Modalidad del engaño

Las autoridades explicaron que los responsables suelen publicar supuestas entradas en zonas de alta demanda y a precios inferiores a los del mercado oficial. Posteriormente, solicitan pagos anticipados bajo la presión de que hay otros interesados en adquirirlas rápidamente.

Una vez reciben el dinero, los supuestos vendedores desaparecen, bloquean a las víctimas o eliminan sus cuentas digitales, sin entregar las boletas prometidas.

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Este tipo de fraudes se intensifica en temporadas de eventos masivos, como conciertos o partidos de alta convocatoria, donde la ansiedad por conseguir entradas facilita que algunas personas caigan en engaños.

Recomendaciones a la ciudadanía

Las autoridades reiteraron una serie de medidas para evitar ser víctima de este tipo de estafas, entre ellas adquirir boletas únicamente por canales oficiales, desconfiar de ofertas por debajo del precio habitual, evitar pagos anticipados a desconocidos y verificar siempre la identidad del vendedor.

También recomiendan realizar transacciones de forma presencial cuando se trate de terceros y no compartir información personal o financiera sin confirmar la autenticidad de la oferta.

En caso de resultar afectado, los ciudadanos pueden comunicarse con el equipo AIDE de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia a la línea (601) 377 95 95, opción 5, extensión 1137, donde reciben orientación para formalizar la denuncia.

Finalmente, las autoridades invitaron a la ciudadanía a reportar cualquier hecho delictivo a la Línea de Emergencias 123, recordando que la denuncia oportuna es clave para avanzar en investigaciones y sanciones contra los responsables.