Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La Secretaría de Hacienda de Bogotá alertó sobre una nueva modalidad de estafa en la que delincuentes suplantan a la entidad para enviar mensajes falsos por WhatsApp y SMS, solicitando pagos o información personal. Estos contactos incluyen enlaces fraudulentos y buscan engañar a los ciudadanos con supuestos cobros de impuestos. La entidad reiteró que no realiza cobros ni solicitudes de datos por estos medios y pidió a la ciudadanía usar solo canales oficiales.

¡Mucho ojo! Alertan por nueva modalidad de estafa con falsos cobros de impuestos en Bogotá

La Secretaría Distrital de Hacienda alertó a la ciudadanía sobre la identificación de nuevos casos de suplantación que estarían circulando a través de aplicaciones de mensajería instantánea y mensajes de texto, en los que se intenta engañar a los contribuyentes con información falsa relacionada con obligaciones tributarias.

De acuerdo con la entidad, esta modalidad de fraude se estaría realizando mediante el uso de números no oficiales y perfiles falsos en WhatsApp, desde los cuales los delincuentes contactan a las víctimas simulando procesos legítimos de cobro o notificación.

Mensajes engañosos y uso de información falsa

Según lo reportado, los estafadores están enviando comunicaciones en las que advierten supuestas medidas como “avisos preliminares de retención de entidades bancarias por mora en su obligación contributiva”, acompañadas de enlaces que dirigen a páginas no autorizadas.

Estos mensajes buscan generar presión en los ciudadanos para inducirlos a realizar pagos inmediatos o entregar datos personales sensibles.

Dentro de las prácticas identificadas también se encuentran solicitudes de comprobantes de pago, instrucciones para escanear códigos o códigos de barras, y exigencias de consignaciones en supuestos convenios de recaudo que no están autorizados.

Esto le podría interesar: ¿Se repetirá la crisis? El fenómeno de El Niño amenaza con golpear con más fuerza en Bogotá y Cundinamarca

Cómo operan los estafadores

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

La Secretaría explicó que este tipo de fraude se basa en generar confianza en la víctima mediante una supuesta atención personalizada, con el objetivo de hacerla actuar sin verificar la autenticidad de la información.

Una vez establecen contacto, los delincuentes insisten en la urgencia del pago o en la entrega de información, lo que aumenta el riesgo de que las personas caigan en el engaño.

Recomendaciones de la entidad

La entidad distrital reiteró que no solicita pagos ni información confidencial a través de WhatsApp, mensajes de texto o chats privados. Así mismo, enfatizó que no envía enlaces externos para realizar trámites o pagos.

Todos los procedimientos relacionados con obligaciones tributarias deben realizarse exclusivamente a través de los canales oficiales, como la Oficina Virtual, el sitio web institucional o los puntos de atención autorizados.

Finalmente, la Secretaría hizo un llamado a la ciudadanía para evitar interactuar con estos mensajes, no abrir enlaces sospechosos y reportar cualquier intento de suplantación que reciban, con el fin de prevenir nuevos casos de fraude.