¡Mucho infeliz! Por cielo y tierra buscan a este señor que cogió a golpes contra el piso a un perrito en Caucasia

Resumen: Un video de maltrato animal se hizo viral, mostrando a un hombre agrediendo a un perro a correazos, agarrándolo de sus patas traseras. Inicialmente se creyó que el caso era en Sonsón, pero el alcalde Juan Diego Zuluaga confirmó que los hechos ocurrieron en una vereda del municipio de Caucasia. Las autoridades están investigando para dar con el paradero del agresor.
Un indignante caso de maltrato animal sacudió al departamento de Antioquia, luego de que se conociera un video de un hombre que, agarrando a un perrito de las patas traseras, lo cogió a golpes contra el piso causándole heridas, un intenso dolor y presuntamente hasta la muerte.
En un principio se habló de que el caso se había presentado en una vereda del municipio de Sonsón, sin embargo, el alcalde del Municipio, Juan Diego Zuluaga, confirmó que los hechos ocurrieron fue en el municipio de Caucasia.
Según se pudo conocer, el «hombre» al parecer es de una vereda llamada Limones, y por eso se comenzó a regar de que habría sido en ese municipio, sin embargo esto ya quedó totalmente descartado.
Además, Zuluaga aseguró que tras investigar los hechos, quedó a disposición de las autoridades para ayudar a dar con el paradero de este hombre que se ve maltratando al pobre animalito.