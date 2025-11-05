¡Mucho infeliz! Por cielo y tierra buscan a este señor que cogió a correazos a un perrito en Caucasia

Resumen: Un video de maltrato animal se hizo viral, mostrando a un hombre agrediendo a un perro a correazos, agarrándolo de sus patas traseras. Inicialmente se creyó que el caso era en Sonsón, pero el alcalde Juan Diego Zuluaga confirmó que los hechos ocurrieron en una vereda del municipio de Caucasia. Las autoridades están investigando para dar con el paradero del agresor.