Resumen: El jardín infantil Buen Comienzo Palmitas alcanzó el 50 % de avance y beneficiará a 150 niños en Medellín.

Buen Comienzo en Palmitas alcanzó un avance del 50% y traerá más cupos

La construcción del jardín infantil Buen Comienzo en el corregimiento San Sebastián de Palmitas alcanzó un avance del 50%, según informó la Alcaldía de Medellín.

La obra hace parte de los proyectos priorizados para fortalecer la atención a la primera infancia y ampliar la cobertura educativa en las zonas rurales de la ciudad.

Este jardín infantil es ejecutado con una inversión superior a los $16 mil millones de pesos y tiene prevista su entrega para el segundo semestre de 2026. La nueva infraestructura permitirá atender a 150 menores del corregimiento, distribuidos entre programas de atención integral y procesos educativos liderados por el Distrito.

De acuerdo con la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), actualmente las labores se concentran en trabajos internos y externos relacionados con mampostería, instalación de cubiertas y adecuación de estructuras metálicas. Además, ya fueron finalizadas las etapas correspondientes a la estabilización del terreno y la construcción principal del edificio.

Lea también: Explosión de granada en casino de la 70 deja tres heridos: dos vehículos fueron inmovilizados

El proyecto contempla espacios diseñados para el bienestar y desarrollo de la niñez, entre ellos salas pedagógicas, áreas recreativas, zonas verdes, cocina, comedor y lugares destinados al juego y la interacción.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

La apuesta busca ofrecer condiciones adecuadas para el aprendizaje y la atención integral de los menores en esta zona del occidente de Medellín.

Además del componente social y educativo, la construcción del jardín infantil también ha generado impacto económico en el corregimiento. Según las autoridades, durante el desarrollo de las obras se han creado cientos de empleos, incluyendo participación de mano de obra local y femenina.

Desde la alcaldía destacaron que este tipo de proyectos no solo mejoran el acceso a servicios para la primera infancia, sino que también contribuyen al desarrollo de los territorios y a la generación de oportunidades para las comunidades rurales.

Más noticias de Medellín