¡Mucho cuidado! Invima alerta por Buscapina falsa que circula en Colombia: así puede identificarla

Resumen: El Invima emitió una alerta por Buscapina Compositum NF falsificada, lote F0537A. Conozca cómo identificarla, qué riesgos tiene y qué hacer si la tiene en casa.

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió la alerta sanitaria N.° 329-2026 por la circulación de Buscapina Compositum NF falsificada. Se trata de la presentación en tabletas recubiertas identificada con el lote F0537A.

La falsificación fue confirmada por Opella Healthcare Colombia S. A. S., empresa titular del registro sanitario del medicamento, que revisó las características del producto y luego informó la situación a la autoridad sanitaria.

La alerta se refiere a una presentación puntual que se está vendiendo con información alterada en el empaque. Según Opella Healthcare, el producto original de ese lote vencía en julio de 2021, lo que significa que ya no debería estar disponible en el mercado.

Por esa razón, si una caja de Buscapina con el lote F0537A muestra fechas posteriores, esa es una de las principales señales de alerta para quienes compran el medicamento.

Así puede reconocer la Buscapina falsificada

De acuerdo con el titular del registro sanitario, hay varias características que permiten distinguir el producto adulterado del original correspondiente al lote F0537A.

La primera tiene que ver con las fechas. El lote original vencía en 07/21, mientras que la versión falsa aparece con fecha de fabricación 07/23 y fecha de vencimiento 07/26.

La segunda está en el diseño de la caja. El empaque fraudulento tiene diferencias visuales frente al original, como cambios en los colores, en el tipo de letra usado para el nombre del medicamento, en la ubicación de los textos y en el fondo del empaque.

El medicamento original, que se vende en caja con tres blísteres de 10 tabletas cada uno, tiene el registro sanitario INVIMA 2020M-003171-R4, que aparece como vigente. Sin embargo, ese permiso no cubre la versión falsificada a la que se refiere la alerta.

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El Invima aclaró que la advertencia no quiere decir que todos los productos de la marca sean falsos. La alerta aplica únicamente a la presentación y al lote señalados por la autoridad sanitaria.

Según el Invima, no es posible saber con exactitud qué efectos adversos podría causar el medicamento falsificado, porque no se conoce su composición real. Aun así, desde el punto de vista toxicológico y farmacéutico, la entidad advirtió sobre varios riesgos.

Uno de ellos es que el producto no tenga el efecto esperado. En ese caso, el dolor abdominal y los espasmos podrían continuar o empeorar, y la atención de una enfermedad de fondo podría retrasarse.

También podrían presentarse reacciones adversas inesperadas si el producto contiene otros medicamentos de uso común. Entre ellas, el Invima mencionó náuseas, vómito, diarrea, mareos, somnolencia, palpitaciones, alteraciones de la presión arterial, convulsiones y reacciones alérgicas.

La entidad advirtió además sobre posibles reacciones alérgicas, como erupciones en la piel, urticaria, hinchazón de los labios, la lengua o la cara, y dificultad para respirar.

Otro de los riesgos es la toxicidad por contaminantes, como metales pesados, solventes industriales o sustancias farmacológicas distintas a las que se indican en el empaque.

Ante esta situación, el Invima recomendó no comprar ni consumir Buscapina Compositum NF en tabletas recubiertas del lote F0537A que tenga las características descritas en la alerta.

Las personas que ya estén tomando esa versión del medicamento deben suspender su uso. Si se presenta algún efecto adverso, deben reportarlo al correo electrónico invimafv@invima.gov.co.

La entidad también pidió a la ciudadanía informar sobre los lugares o canales en los que se esté distribuyendo o vendiendo el producto falsificado.

Para verificar si una caja corresponde a la versión falsa, los consumidores pueden revisar el número de lote y las fechas de fabricación y vencimiento impresas en el empaque, y compararlos con los datos de la alerta del Invima.

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