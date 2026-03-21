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    Polémica en Medellín: influencer habría disparado en plena vía de Las Palmas

    Denuncian que influencer habría protagonizado una discusión en Las Palmas que terminó en un presunto disparo.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Polémica en Medellín: influencer habría disparado en plena vía de Las Palmas
    Fotos sacadas de redes sociales y X @tobonvillada.
    Polémica en Medellín: influencer habría disparado en plena vía de Las Palmas

    Resumen: Denuncian a influencer por presunto disparo en Las Palmas, Medellín. Autoridades verifican el caso.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un nuevo caso de presunta violencia vial genera polémica en Medellín, luego de que el concejal Andrés Tobón denunciara públicamente al creador de contenido Steven Tangarife, conocido en redes sociales como ‘Mr. Stiven’.

    Según lo expuesto por el concejal, el influenciador habría protagonizado un altercado en la avenida Las Palmas que terminó en un presunto disparo, situación que fue captada en video y difundida en redes sociales.

    En las imágenes se observaría una discusión entre el creador de contenido y otro motociclista. Tras el cruce de palabras, el influencer presuntamente habría sacado un arma de fuego y realizado un disparo contra el suelo, para luego huir del lugar a alta velocidad, lo que habría derivado en una persecución.

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    “Es inadmisible que creadores de contenido utilicen las vías como escenarios de violencia”, señaló Tobón, quien además pidió a las autoridades judiciales actuar frente al caso.

    El concejal también anunció que solicitará acciones legales por la presunta tenencia o porte ilegal de armas de fuego, al considerar que este tipo de comportamientos representan un riesgo para la seguridad ciudadana.

    Por ahora, las autoridades adelantan verificaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar si hay lugar a investigaciones formales.

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    Este no sería el primer episodio en el que el influenciador se ve envuelto en controversias. En 2025 ya había protagonizado otro incidente en la misma vía, durante un operativo contra piques ilegales, que derivó en sanciones y denuncias por presuntas amenazas a funcionarios.

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