Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Incautan 282 kilos de cocaína en El Dorado, Bogotá. La droga iba camuflada en frascos.

Cocaína camuflada en frascos: millonario cargamento cae en el aeropuerto El Dorado

Un importante cargamento de droga fue incautado en el Aeropuerto El Dorado, en medio de un operativo adelantado por la Policía Nacional en la capital del país.

Según el reporte oficial, uniformados lograron decomisar 282 kilos de clorhidrato de cocaína que pretendían ser enviados hacia San Andrés, ocultos en frascos de impermeabilizantes para evadir los controles de las autoridades.

La detección se produjo durante labores de inspección en bodegas de envíos de la terminal aérea, luego de que un canino especializado alertara sobre una encomienda sospechosa. Tras la verificación, la sustancia fue sometida a pruebas de narcotest que confirmaron que se trataba de cocaína.

Lea también: Alias «El Viejo» condenado a más de 22 años de cárcel por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

De acuerdo con las autoridades, este cargamento equivaldría a cerca de 705.000 dosis, con un valor comercial aproximado de $2.500 millones de pesos, lo que representa un golpe significativo a las finanzas de las estructuras dedicadas al narcotráfico.

La Policía también indicó que este resultado hace parte de las acciones operativas que se vienen adelantando en Bogotá para combatir el tráfico de estupefacientes, especialmente en puntos estratégicos como aeropuertos y terminales de transporte.

Más noticias de Bogotá