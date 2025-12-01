Menú Últimas noticias
    Fotos y Videos

    Emergencia en Rionegro: Evacuación de familias por movimiento de masa en Quebrada Arriba

    ¡Situación de pánico en Rionegro! Un deslizamiento de tierra obligó a evacuar a familias en el sector de Quebrada Arriba.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Resumen: 17 personas y 3 mascotas fueron evacuadas preventivamente en Rionegro tras un movimiento de masa en Quebrada Arriba. La rápida acción de Bomberos y Gestión del Riesgo evitó heridos.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Una rápida respuesta de los organismos de socorro y la alcaldía de Rionegro evitó una tragedia luego de que se presentara un movimiento de masa en el sector de Quebrada Arriba.

    La situación de riesgo, que pudo comprometer la integridad de varias viviendas, obligó a las autoridades a tomar medidas inmediatas que garantizaron la seguridad de la comunidad. En total, cuatro familias tuvieron que ser desalojadas de manera preventiva, sumando 17 personas y 3 mascotas que fueron objeto de evacuación inmediata.

    La emergencia, que se registró en las últimas horas en el oriente antioqueño, fue atendida de manera oportuna por la Oficina de Gestión del Riesgo (DAGRD) de la Alcaldía de Rionegro, con el apoyo constante del Centro de Monitoreo y Control (CMC).

    La articulación institucional fue clave para la rápida intervención, que incluyó la participación de seis unidades del Cuerpo de Bomberos de Rionegro y una máquina especializada, además del acompañamiento de la Subsecretaría de Servicios Públicos.

    Gracias a la celeridad de las acciones, el protocolo de emergencia se activó de inmediato, y se logró proteger la vida de todos los habitantes de la zona afectada. La Alcaldía de Rionegro destacó que, debido a la pronta actuación, no se reportaron víctimas ni lesionados, a pesar de la gravedad del fenómeno natural.

    Actualmente, se ha desplegado un protocolo integral de atención a las familias afectadas, que incluye no solo el acompañamiento social y logístico, sino también una evaluación técnica detallada del terreno.

    Los equipos de Gestión del Riesgo mantienen un monitoreo permanente sobre la zona de Quebrada Arriba para detectar cualquier variación o nuevo deslizamiento que pueda comprometer la integridad de la comunidad.

    Emergencia en Rionegro: Evacuación de familias por movimiento de masa en Quebrada Arriba

    Foto de cortesía/Alcaldía de Rionegro.

    Emergencia en Rionegro: Evacuación de familias por movimiento de masa en Quebrada Arriba

    Foto de cortesía/Alcaldía de Rionegro.

    Emergencia en Rionegro: Evacuación de familias por movimiento de masa en Quebrada Arriba

    Foto de cortesía/Alcaldía de Rionegro.

