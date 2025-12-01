¡Arranque dorado! Colombia domina el ciclismo de pista en los Juegos Bolivarianos con tres oros en Lima

La delegación colombiana de ciclismo de pista ha tenido un inicio espectacular en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025, al conquistar tres de las cuatro medallas de oro disputadas en la primera jornada en el velódromo de la VIDENA.

Colombia demostró su jerarquía continental, especialmente en las pruebas de velocidad y persecución por equipos.

La potencia de los ‘sprinters’ nacionales se hizo sentir desde las clasificaciones y se confirmó en las finales:

La tripleta conformada por Juliana Gaviria, Stefany Cuadrado y Yarli Mosquera no dio opción a sus rivales.

Tras marcar el mejor tiempo en preliminares, aseguraron el oro con un contundente registro de 40.001 segundos en la final, superando ampliamente a Venezuela (plata) y Chile (bronce).

El equipo integrado por Cristian Ortega, Kevin Quintero y Rubén Murillo replicó el éxito. El trío colombiano voló en la final para conseguir la presea dorada con un tiempo de 43.798 segundos, dejando con la plata a Venezuela y con el bronce a Chile.

El tercer oro del día llegó en la Persecución por Equipos Masculina. Los ciclistas Anderson Arboleda, Brayan Sánchez, Bryan Gómez y Juan Arango se impusieron en la prueba de 4.000 metros con un tiempo de 4:00.927.

Con esto ratificó el poderío colombiano en el medio fondo y el fondo de la pista, superando a Chile y Venezuela.

La única medalla que se escapó del oro fue en la Persecución por Equipos Femenina.

El cuarteto nacional de Camila Valbuena, Elizabeth Castaño, Juliana Londoño y Lina Hernández se colgó la plata tras una final electrizante y muy reñida, perdiendo el oro ante Chile por una mínima diferencia de apenas 48 milésimas de segundo.

Con este arrollador inicio de tres oros y una plata, Colombia se posiciona como el líder indiscutible en el velódromo y comienza con pie firme su camino en esta disciplina, un tradicional bastión de éxitos para el deporte colombiano.

Las competencias continuarán en la VIDENA, prometiendo más emociones y medallas.

