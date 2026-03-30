El predial prende la mecha: anuncian movilización nacional por impuestos

Resumen: Organizaciones convocan movilización nacional el 9 de abril por alzas en el predial y costo de vida en Colombia.

El aumento en el costo de vida y las recientes actualizaciones catastrales encendieron un nuevo escenario de protesta en el país. Organizaciones como Dignidad Agropecuaria Colombiana, la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos y la Escuela Manuela Beltrán anunciaron la preparación de una movilización nacional para exigir cambios en el sistema de avalúos.

La principal demanda gira en torno a lo que denominan un “catastro justo y un predial pagable”, ante incrementos que, según denuncian, están afectando la economía de miles de familias y sectores productivos.

La convocatoria busca integrar no solo al sector rural, sino también a comerciantes, industriales, trabajadores y comunidades étnicas.

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De acuerdo con los promotores, la jornada se realizará el próximo 9 de abril y estará precedida por asambleas locales en distintos municipios, con el objetivo de socializar las razones técnicas y sociales de la protesta. Insisten en que se tratará de una manifestación pacífica.

Entre las principales exigencias se encuentran la suspensión de los procesos catastrales actuales, la eliminación de disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo relacionadas con estos avalúos y la revisión de la normativa vigente.

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