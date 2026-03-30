Resumen: Medellín mantiene activos servicios de atención y protección para mujeres víctimas de violencia durante Semana Santa.

Servicios de protección a mujeres no paran en Medellín durante Semana Santa

Durante la Semana Santa, la Alcaldía de Medellín anunció que mantendrá activos todos los mecanismos de atención y protección para mujeres víctimas de violencias basadas en género, con el objetivo de garantizar una respuesta oportuna en cualquier momento.

Entre los servicios disponibles se encuentra la Línea 123 Agencia Mujer, que opera las 24 horas, así como la Casa Refugio para casos de alto riesgo, la atención psicojurídica en territorio y el mecanismo de defensa técnica para acompañamiento legal. Estas estrategias buscan brindar protección integral y facilitar el acceso a la justicia.

De acuerdo con la alcaldía, en lo corrido del año se han registrado más de 3.600 atenciones a mujeres a través de estos mecanismos, lo que evidencia la alta demanda de estos servicios y la necesidad de mantenerlos activos incluso en temporadas de receso.

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La secretaria de las Mujeres, Valeria Molina, reiteró el llamado a utilizar estas herramientas en caso de riesgo o emergencia, destacando que la línea de atención está disponible de manera permanente.

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Además, cifras acumuladas entre 2025 y 2026 muestran que más de 8.700 mujeres han sido acompañadas a través de la Línea 123 Agencia Mujer, mientras que miles han recibido atención psicológica y jurídica. También se han brindado medidas de protección como alojamiento temporal y subsidios, y más de 200 mujeres han sido acogidas en la Casa Refugio.

Las autoridades señalaron que estas acciones hacen parte de una estrategia integral para prevenir las violencias y garantizar los derechos de las mujeres en la ciudad, especialmente en épocas donde pueden incrementarse los riesgos.

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