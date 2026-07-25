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Resumen: La Alcaldía de Medellín anunció medidas especiales de movilidad en Santa Elena por el Festival de Sancochos y Sabores Campesinos este 27 de julio.

¡Que no lo coja por sorpresa! Santa Elena tendrá restricciones de movilidad por el Festival de Sancochos

La movilidad en Santa Elena tendrá modificaciones este domingo 26 de julio con motivo del Festival de Sancochos y Sabores Campesinos, evento que reunirá a visitantes y habitantes del corregimiento entre las 10:00 a.m. y las 10:00 p.m. en el lote del acueducto multiveredal, ubicado a unos 200 metros del parque principal.

Para facilitar la circulación y garantizar la seguridad de los asistentes, la Secretaría de Movilidad de Medellín anunció un plan especial que contempla cambios en el sentido de varias vías, restricciones de estacionamiento y controles de acceso al corregimiento.

Entre las 9:00 a.m. y las 10:00 p.m., la vía de la vereda Perico funcionará únicamente en sentido Santa Elena–avenida Las Palmas.

En el mismo horario, la vía del sector Cerro Pantanillo operará en sentido avenida Las Palmas–Santa Elena.

El secretario de Movilidad, Pablo Ruiz, invitó a la ciudadanía a planear con anticipación sus desplazamientos, seguir las indicaciones de los agentes de tránsito y disfrutar de la jornada de manera responsable.

Aunque la vía principal del corregimiento continuará habilitada en ambos sentidos, estará prohibido estacionar vehículos entre la glorieta El Silletero y la entrada al sector Pantanillo. Además, el parque principal permanecerá cerrado al tránsito vehicular y solo podrán ingresar los vehículos que se dirijan al parqueadero autorizado.

En cuanto al transporte público, las chivas y busetas podrán llegar únicamente hasta la estación de Policía de Santa Elena. Desde ese punto, los asistentes deberán caminar hasta el lugar donde se desarrollará el festival.

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Como alternativa para reducir el ingreso de vehículos particulares, la empresa Trasancoop ofrecerá, en alianza con el centro comercial La Central, una tarifa especial de parqueadero para que los visitantes dejen allí sus automóviles y continúen el recorrido hacia Santa Elena en transporte público.

Las autoridades también informaron que, si se alcanza el aforo máximo permitido para el ingreso al corregimiento, se implementará un paso controlado. En ese caso, únicamente podrán ingresar los buses de servicio público, mientras se regula el flujo de visitantes.

La alcaldía recomendó a quienes asistirán al festival salir con tiempo, utilizar preferiblemente el transporte público y acatar las indicaciones de los agentes de movilidad para evitar congestiones durante la jornada.

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