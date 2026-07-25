¡Tragedia en la Medellín-Bogotá! Choque entre dos motos dejó tres muertos

Resumen: Tres personas murieron tras un choque entre dos motocicletas en la autopista Medellín-Bogotá, a la altura de San Luis. Las autoridades investigan las causas.

Un grave accidente en la Medellín-Bogotá cobró la vida de tres personas durante la madrugada de este sábado 25 de julio en el sector Los Aragones, ubicado en jurisdicción del municipio de San Luis, Antioquia.

El siniestro ocurrió luego de la colisión entre dos motocicletas, por causas que aún son materia de investigación.

De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, el impacto dejó dos hombres sin vida en el lugar de los hechos.

Una mujer que resultó gravemente herida fue trasladada a un centro asistencial, donde falleció minutos después debido a la gravedad de las lesiones.

Lea también: Feminicidio en el Limonar 1: A María Fernanda la mató a bala su pareja en un ataque de celos

Las primeras indagaciones apuntan a que una de las motocicletas involucradas en el siniestro presuntamente se movilizaba sin luces, situación que habría influido en la colisión. No obstante, esta hipótesis deberá ser confirmada por las autoridades de tránsito una vez concluyan las investigaciones y los análisis técnicos realizados en el lugar.

El accidente obligó a la atención de los organismos de emergencia y de las autoridades competentes, que adelantaron la inspección judicial y el levantamiento de los cuerpos mientras se recopilaban evidencias para esclarecer cómo ocurrió el hecho.

Este nuevo hecho vuelve a poner sobre la mesa la importancia de cumplir las normas de tránsito y de verificar las condiciones de seguridad de los vehículos antes de emprender cualquier recorrido, especialmente en corredores de alta velocidad como la autopista Medellín-Bogotá.

Más noticias de Antioquia