    Fotos y Videos

    Así está la movilidad en Medellín: habilitan Patio Bonito y Euskadi tras las lluvias

    ¡Atención conductores! El alcalde reportó avances en la movilidad de El Poblado. Conozca las vías habilitadas y cerradas.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Resumen: El alcalde de Medellín anunció la reapertura de Patio Bonito y Euskadi. Sin embargo, persisten cierres en Monterrey y derrumbes en la Transversal Superior.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El alcalde de Medellín dio un parte de victoria parcial este viernes 30 de enero, al anunciar que, gracias al trabajo ininterrumpido de las cuadrillas de la alcaldía, se logró recuperar la movilidad en los sectores de Patio Bonito y Euskadi.

    Estas zonas habían permanecido bloqueadas desde la tarde del pasado miércoles, cuando las fuertes lluvias provocaron inundaciones y arrastre de sedimentos que paralizaron el sur de la ciudad.

    “No paramos. Seguimos trabajando en los otros puntos afectados”, aseguró el mandatario local a través de sus redes sociales.

    A pesar de estos avances, la Secretaría de Movilidad advierte que la normalidad total aún no ha retornado en El Poblado. A esta hora, se mantiene un cierre parcial a un carril en la vía a la Poda con carrera 10 debido a trabajos de reparación sobre la calzada.

    Las autoridades recomiendan a los conductores de movilidad particular y de servicio público tomar rutas alternas para evitar congestiones mayores.

    La situación es especialmente delicada en la Transversal Superior con calle 10E, donde se registró un derrumbe que mantiene el paso restringido. Por otro lado, la calle 11, en el ingreso a la glorieta de Monterrey (sentido oriente – occidente), sigue cerrada totalmente mientras los operarios de limpieza terminan de remover el lodo y los escombros que dejó el desbordamiento de las quebradas cercanas.

    Desde el centro de control de movilidad, se hace un llamado a los ciudadanos para que atiendan las indicaciones del personal en vía, quienes están desplegados en los puntos críticos para agilizar el flujo vehicular.

    Aunque los puntos principales de conexión están siendo rehabilitados, la inestabilidad de algunos taludes y las labores de limpieza profunda obligan a mantener cierres preventivos.

    Foto de X @sttmed.

